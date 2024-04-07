Voleybolcuların moral ziyareti

DÜNYADA her yıl 19 milyondan fazla kişi kansere yakalanıyor. Modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen kanserle ilgili farkındalığı artırmak için Kanser Haftası'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Hafta kapsamında Medicana International İzmir Hastanesi'ni ziyaret eden Arkas Erkek Voleybol A Takımı oyuncularından Nicholas Hoag, Jordan Canham, Emre Çevik, Ulaş Onur Topbaşlı, Gökçen Yüksel, Erhan Hamarat ve Başantrenör Glenn Hoag onkoloji servisinde tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Oyuncular, sohbet ettikleri hastalara hediyelerle moral verdi.