Anadolu’nun kültürel mozaiği

Anadolu toprakları, günümüzden uzun zaman önce önemli yapıların duvarlarını veya zeminlerini süsleyen göz alıcı mozaiklere ev sahipliği yapıyor. Minik parçaların bir araya getirilerek ortaya çıkarılan resim ve desenlerden oluşan kadim mozaik sanatının paha biçilmez eserlerinden bazıları mitolojik olayları bazıları ise gündelik yaşamdan sahneleri konu ediniyor. Yani mozaikler geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarının kültürleri, inanç ve düşünce sistemleri hakkında da önemli izler barındırıyor. İşte ülkemizdeki en değerli mozaikler...

ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ GAZİANTEP

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi içerisinde sergilenen eser, müzenin en dikkat çekici parça larından. Milattan sonra 2. yüzyı lın sonuna tarihlenen Çingene Kızı mozaiğinin Zeugma Antik Ken ti'ndeki Maenad Villası'nın yemek odasının tabanını süslediği düşü nülüyor. 1998 yılında gerçekleş tirilen kazı çalışmalarında keşfe dilen eserde kullanılan tekniğin ünlü ressam Leonardo Da Vinci'ye Mona Lisa'yı resmederken ilham kaynağı olduğu düşünülüyor.

OKEANOS VE TETHYS MOZAİĞİ GAZİANTEP

Okeanos ve Tethys mozaiği Zeug ma Müzesinde sergileniyor. Eser, Roma İmparatorluğu'nun erken dönemlerine tarihleniyor. Okea nos ve Tethys mozaiği, hayatın kaynağı olan ırmak tanrısı Oke anos ile eşi Tethys'in hikâyesini konu ediniyor.

AMAZONLAR VİLLASI ŞANLIURFA

Şanlıurfa Müzesi yakınlarında yer alan Haleplibahçe isimli müze Halep'te keşfedilen mozaiklere ev sahipliği yapıyor. Müzedeki en ilgi çekici eser ise Amazonlar Vil lası adını taşıyor. Amazonlar villası, mozaiklerle bezeli odalardan oluşan villa tipi bir eser. Eserde Akhilleus'un hayatından kesitler ve amazon betimleri yer alıyor.

AMİSOS MOZAİĞİ SAMSUN

1958 yılında Samsun yakınlarındaki Amisos isim li antik kentte keşfedilen eşsiz bir eser Amisos moza iği. Orijinal hali 10 panodan oluşan mozaik taban, 56 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Milattan sonra 3. yüzyı lın sonlarında yapıldığı düşünülen eserde farklı mitolo jik karakterlere ve temalara ait tasvirler yer alıyor.

SULUSARAY MOZAİĞİ TOKAT

Sebastapolis Antik Kenti, Tokat'ın Sulu saray ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Bu antik şehir, Tunç Çağı'nda ortaya çık tığı düşünülen bir höyük üzerine kuru lu. Antik kent, diğer tarihi yapılarının yanı sıra Sulusaray mozaikleri olarak adlandı rılan eserlere de dikkat çekiyor.

ÜÇ GÜZELLER MOZAİĞİ MERSİN

Türkiye'nin en önemli mozaikleri söz konusu olduğunda öne çıkan mozaik lerden biri de Mersin'in Silifke ilçesin deki Narlıkuyu Mozaik Müzesinde sergi lenen Üç Güzeller mozaiği. Antik Roma döneminde inşa edilen bir hamamın parçası olan eserde Zeus'un üç güzeller olarak isimlendirilen kızları Aglaia, Tha lia ve Euphrosine betimleniyor.

MOZAİKLİ SALON İZMİR

Metropolis Antik Kenti içerisindeki bir yapının salonunda keşfedilen mozaikler, Batı Anadolu'daki en iyi korunmuş eserler arasında gösteriliyor. Kısa süre önce keşfedilen mozaiklerde Antik Yunan tanrısı Dionysos, eşi Ariadne, aşk tanrısı Eros ve Maenad gibi figürler yer alıyor. Ayrıca mozaikler de, aşk ve tiyatro gibi kavramlar işleniyor.

İSKELET MOZAİĞİ HATAY

Hatay Arkeo loji Müzesin de sergilenen bu ilginç mozaik milat tan sonra 3. yüz yıla tarihleniyor. Eserde, adından da anlaşılabileceği gibi neşe li bir iskelet ve çeşitli tartışmalara neden olan bir yazı bulunuyor. Bazı uzman lara göre mozaikteki yazı neşe, neşelen, mutlu ol, haya ta katıl gibi anlamlar taşıyor. Kimi araştırmalara göre de 'akşam yemeğine geç kalan' gibi bir karşılığı var. Üze rinde ne yazıyor olursa olsun bu kadim eser, Türkiye'nin en önemli mozaikleri arasında yer alıyor.

AKHILLEUS MOZAİĞİ GAZİANTEP

Zeugma Müzesinde ziyaretçilerini bekleyen Akhilleus mozaiği, bu ünlü mitolojik kahramanı konu alan çok sayıdaki mozaikten biri. Eserde, kadim mitolojik anlatılara geçen bir sahne canlandırılıyor: Ünlü Akhilleus'un gerçek kimliğinin açığa çıktığı an.

AKRATOS VE EUPHROSİNE MOZAİĞİ - GAZİANTEP

Çingene Kızı mozaiğinin yan oda sından çıkarılan mozaiklerden oluşuyor. Akratos ile su perisi Euprosine'nin görüldüğü mozaikte Akratos'un ilahi kaynaktan alınan altın krater içindeki kutsal şarabı, bereket boynuzu ile Euprosine'ye sunması tasvir ediliyor.