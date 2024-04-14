Çöpten sanat çıkarıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinin Girne Mahallesi'nde yaşayan ve sanata olan ilgisiyle dikkat çeken Mahmut Aydın, atık ve kullanılmayan malzemeleri yeniden doğaya kazandırmak için harekete geçti. Gençlik yıllarından itibaren sanatla iç içe olan 66 yaşındaki Aydın, sandalye, kapı, otomobil lastikleri, kuru su kabağı ve oyuncak gibi birçok kişinin çöp olarak gördüğü materyalleri kullanışlı eşyalara ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Kağıt ve plastik atıklar başta olmak üzere pek çok atığı doğaya kazandırmak için birbirinden ilginç objeler tasarlayan Aydın, 4 yıl boyunca yaptığı tüm ürünleri bahçesinde sergiliyor. Bir çocuk babası Aydın, yaptığı ürünlerle bahçesini adeta sanat bahçesine dönüştürdü.

"BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Sokaklarda birçok atık ve kullanılmayan malzemeler gördüğünü kaydeden Aydın, "Bu malzemelerin çeşitli onarımlarla yeniden kullanabileceğini düşündüm. Bu anlamda topladığım materyalleri, kullanışlı eşyalara, dekoratif ürünlere ve sanatsal objelere dönüştürdüm. Bu ürünleri evimin bahçesinde sergiliyorum. Bahçemdeki ürünleri görenler, çok beğendiklerini söylüyorlar. İnsanlardan bunu duymak beni oldukça mutlu ediyor. Yaptığım bu işten büyük keyif alıyorum ve kendimi huzurlu hissediyorum. Ürünleri objelere dönüştürürken keyifli bir zaman geçiriyorum. İmkanım olduğum sürece atık ve kullanılmayan malzemeleri yeni ürünlere dönüştürmeye devam edeceğim" dedi. İsrafa karşı olduğunu kaydeden Aydın, "Doğada hiçbir ürünün israf edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her ürünü değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda tüm vatandaşlara çağrıda bulunmak istiyorum. Ürünlerinizi değerlendirin ve tekrar kullanışlı hale getirerek doğaya geri kazandırın" diye konuştu.