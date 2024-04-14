Karbonhidrattan korkmayın!

KIŞ aylarında gerek mevsim koşulları nedeniyle aktivitelerin ve su tüketiminin azalması gerekse gecelerin uzun olması nedeniyle gece yemelerinin artması fazla kiloları da pek çoğumuz için kaçınılmaz kıldı.

Ancak bahar aylarıyla birlikte kolları sıvayarak yaz mevsimine fazla kilolardan arınmış olarak girmek mümkün!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Kayım, yaza formda girmek için 10 yöntemi sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu; birer tane de 'metabolizma hızlandırıcı salata' ve 'ödem atıcı içecek' tarifi verdi.

Yağ yakımı metabolizmasında karbonhidrat alımının önemi büyüktür. Özel diyetler haricinde karbonhidrat içeren gıdaları diyetten kontrolsüzce çıkarmak; daha fazla acıkma hissi, tatlı isteği ve porsiyonlarınızın büyümesine neden olabilir.

Beslenmenize lif içeriği yüksek sağlıklı karbonhidratları (bulgur, karabuğday, kurubaklagiller, tam buğday makarna, yulaf vb.) porsiyon kontrolü yaparak eklemeli; kilo alımına neden olan karbonhidrat içeren besinleri (tatlı, şeker, meyve suları, hamurişi vb gıdalar) diyetten çıkarmalısınız.

YAĞI SIFIRLAMAYIN

DİYET dediğimizde aklımıza yağ tüketimini tamamen sıfırlamak gelmemeli! Ancak fast food, paketli gıdalar ve kızartmalar gibi yüksek doymuş yağ oranı fazla olan besinlerden kaçınmak gerekir. Diyete bu tip gıdalar yerine ceviz, fındık, avokado, zeytinyağı gibi gıdaların eklenmesi, sanılanın aksine ağırlık kaybını kolaylaştırmaktadır.

KAFEİNİ SINIRLAYIN

GÜNLÜK sıvı ihtiyacınız ağırlık (kg) x 30-35 ml'dir. Ancak bu tüketime kafein içermesi nedeniyle çay ve kahveyi dahil etmemelisiniz. Kafein, diüretik etki yaratarak vücudunuzu susuz bırakmaktadır. Günlük ihtiyacınız olan sıvı miktarını almanız metabolizmayı hızlandırmakta, ödem atımını sağlayarak vücudu toksinlerden arındırmaktadır.

BAĞIRSAKLARA DİKKAT

BAĞIRSAK sağlığı ağırlık kaybını etkileyen faktörler arasındadır.

Bağırsak sağlığını korumak veya geliştirmek için günlük ihtiyacınız olan lifi (25-35 gr) almalı, kefir gibi fermente gıdaları tüketmeli ve gerektiği durumlarda doktorunuza danışarak probiyotik takviyelerden yararlanmalısınız.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Kayım

METABOLİZMA HIZLANDIRICI SALATA

- 7-8 yaprak marul,

- YARIM demet maydanoz

- YARIM demet dereotu

- 1-2 adet haşlanmış enginar

- 3 yemek kaşığı haşlanmış maş fasulyesi

- 2-3 adet çilek

- 1-2 kaşık zeytinyağı, bol limon suyu,

- 1-2 kaşık elma sirkesi (tercihen)

HAZIRLANIŞI: Tüm malzemeler doğranır ve karıştırılır (yeşillikler artırılabilir). Üzerine zeytinyağı, limon, sirke eklenir. Tercihen tuz yerine baharat (pulbiber, sumak vb) kullanılabilir. Yanında 1 bardak kefir ile ana öğün olarak tüketilebilir. Diğer öğününüze et grubu eklemeyi unutmayınız

ÖDEM ATICI İÇECEK

- 1 şişe maden suyu - 2 dilim ananas - 1 salatalık - 1/3 demet maydanoz - 1/3 demet nane - Yarım limonun suyu - 100 ml yeşil çay

HAZIRLANIŞI: Yeşil çay 100 ml suda demlenir ve soğutulur. İçerisine maden suyu, ananas, salatalık, maydanoz, nane eklenir ve blender edilir. Son olarak limon suyu da eklenir ve afiyetle içilir.