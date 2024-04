Tsubasa 43 yıl sonra jübile yaptı

Kaptan Tsubasa, 1981'de Yoichi Takahashi tarafından yaratılmış bir manga serisidir. Manga popülerlik kazanınca aynı isimle anime olarak da uyarlanmıştır. Öykü Japon genç takımının yıldız oyuncusu Tsubasa Ozora'nın yaşadıklarını anlatmaktadır. Türkiye'de "Küçük Golcü" olarak da yayınlanmıştır. Yoichi Takahashi, 1978 Dünya Kupasını televizyonda izledikten sonra futbola bağımlı hale geldi. O zamanlar profesyonel bir ligi olmayan Japonya'da sporun popülerleşmesine yardımcı olmak amacıyla Kaptan Tsubasa'yı yarattı. Şimdi ise kötüleşen sağlık durumu ve manga endüstrisindeki değişen koşullar nedeniyle serinin Nisan ayında sona ereceğini duyurdu.

Yoichi Takahashi, okurlara yazdığı mektupta, "Bu kolay bir karar değildi, Kaptan Tsubasa'yı okumaktan hoşlananları hayal kırıklığına uğratıp üzebilir ancak umarım kararımı anlarsınız" dedi. Takahashi, karakterin bir şekilde yaşamaya devam edeceğini umuyor ve gelecekteki uyarlamalar için kullanılabilecek fikirlerin taslağını oluşturmayı planlıyor.

KARAKTERLERİN HEPSİ SEVİLİYOR

Ana karakterler Türkçe seride isim soyisim olarak yazılmıştır. Örneğin Kojiro ismidir, Hyuga soyismidir. Japon kültüründe tuhaf şekilde soyisimle hitap edildiği için, samimi arkadaşlar ismiyle hitap ettiği için animelerde isim soyisimler karışabiliyor. 1-Jun Misugi (En iyi birinci oyuncu ama kalp rahatsızlığından dolayı sadece 20 dk oynayabilir.) 2-Tsubasa Ozora (En iyi üçüncü oyuncu ama fedakar, düşünceli oynadığı için daha çok kazanır.) 3-Kojiro Hyuga (En iyi ikinci oyuncu ama bencil, egoist oynadığı için Tsubasa ya karşı bazen kazanır. 11.bölümde ortaya çıkar) 4-Genzo Wakabayashi (Japonya nın yaş olarak en iyi kalecisinden biri. Hızlı şutlarda, artistik hareketler ile kalede golleri engeller.) 5-Ken Wakashimazu (Japonya nın yaş olarak en iyi kalecisinden biri, Karate eğitimi almıştır, hızlı şutlarda, kalede karate yaparak golleri engeller.) 6-Taro Misaki (Tsubasa nın takım arkadaşıdır, Takımda Tsubadan sonraki en iyi oyuncudur.)

MANGA OLARAK ÇIKAN SERİLERİ

Captain Tsubasa, Captain Tsubasa: "World Youth" Saga, 2001-2004 arasında Captain Tsubasa: Road to 2002 ve 2005'ten 2008'e kadar Captain Tsubasa: Golden 23 olarak yayınlandı. Şimdi ise Captain Tsubasa: Kaigai Gekito Hen in Calcio olarak yayınlanmaktadır. Captain Tsubasa: Golden 23 bitmiştir. 12 Aralık 2017'de Captain Tsubasa 2018 adı altında orijinal seri için bir reboot fragmanı yayınlanmıştır. Reboot'un ilk bölümü 2 Nisan 2018'de Japonya kanallarında gösterime başlamıştır. Her hafta yeni bir bölüm olmak üzere 1 sezondan oluşan toplamda 52 bölüm yayınlanmıştır. Bundan başka sezondan bağımsız özel bir bölüm de bulunmaktadır.Ekim 2023-te serinin 2-ci sezonu olan Captain Tsubasa 2: Junior Young Arc başlamıştır.Serinin henüz 8 bölümü yayınlanmıştır ve seri hala devam ediyor.

TELEVİZYON ÇOCUKLARINA

Anime olarak, 1983-1986 arasında Captain Tsubasa ismiyle yayınlandı. 1985-1986 arasında dört tane filmi de serinin devamı Shin Captain Tsubasa adını aldı. Sonradan Captain Tsubasa J, daha sonra Captain Tsubasa: Holland Youth ve arasında Captain Tsubasa: Road to Dream isimleriyle yayınlandı.

ŞUT ÇEKERKEN ZAMAN DURUR

1983 yılındaki Captain Tsubasa 128 bölümlük orjinal serisinin animesinin dünyada çok tutulmasının, diğer futbol anime çizgifilmlerinden en büyük farkı, zaman durmasıdır, çizimleri iyidir, seride zaman durur, yavaşlar karakterler düşünceleri söyler, karakter konuşmaları anlık olarak devam eder. Ayrıca seriye özel farklı çalım, şut futbol hareketleri vardır, özellikle havada akrobasi hareketleriyle topa vururlar, havada şut çekerler, şutlar aşırı güçlü hızlı olabilir, oyuncuları uçurabilir, kale ağlarını yırtabilir.

HAYALİ DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU OLMAK

Tsubasa, doğumundan beri topla haşır neşir bir çocuktur. Tek hayali dünyadaki en iyi futbol oyuncusu olmaktır. Bazı sorunları nedeniyle Tsubasa'nın babasını tanıyan Brezilya millî takımının en iyi 10 numaralı orta saha oyuncularından Roberto Hongo, gözündeki rahatsızlık nedeniyle futboldan emekli olur ve Tsubasa'nın çalıştırıcısı olur. Tsubasa'nın artık hayali çizgfilmin konusuna göre futbolda en iyi ülke olan Brezilya'ya gitmektir. Tsubasa, çok iyi oyuncular ile sırasıyla Genzo, Taro, Kojiro, Jun, Ken, ile karşılaştıkça olaylar gelişir.