Duygusal planlar yapmak için uygun bir hafta

KOÇ Mantığınız ön planda

İLETİŞİM konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.

Ciddi ilişkilerin beklenen sonuçlarını görecek ve sosyal motivasyonunuz daha da artacak.

BOĞA Fazla kuruntulusunuz

MADDİ konularla ilgili düşüncelerinizi yakınlarınızla tartışmamalı, ketum olmalısınız. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

İlişkilerinizde değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz.

Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz.

İş disiplininize söylenecek bir şey yok.

Yorgunsunuz dinlenmelisiniz.

İKİZLER Kuşkuculuğu bırakın

MADDESEL konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz.

Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız.

Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın önereceği bazı tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

Gireceğiniz sosyal etkinliklerde duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Karşınızdakini dinlemeye gayret edin.

YENGEÇ Yardım almalısınız

HEDEFLERİNİZDE ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz.

Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Sizi ön plana çıkaracak her türlü şansı ve fırsatı değerlendirecek, savunduğunuz konularda ısrarcı olacaksınız.

ASLAN Duygularınız sizi yönlendiriyor

AMAÇLARINIZA uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir hafta. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz.

Duygularınızın sizi yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

Enerjinizi dengelemelisiniz.

Çok fazla enerji sarf etmeden cesaretinizi ve yeteneklerinizi zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız.

BAŞAK Fırsatlar kapınızda

KAZANÇLARINIZ ve değişen çevre faktörleri lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Aşk konusunda sorumluluk almak istemeyebilirsiniz. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz.

Geçmişten kaynaklanan sorunları abartmak size olumsuz gelebilir.

Sağlık konusunda can sıkıcı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Fiziksel bir değişim yapma fikrinden uzak durmalısınız.

TERAZİ Özgürlüğünüz önemli

COŞKULARINIZI, organize yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız.

Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız.

Sınırlarınızı zorlamalısınız. Duygusal konulardan çok, maddi sorunlarınızı ön plana çıkarıyor. Güven arayışı içindesiniz. Çevrenizdeki sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi.

Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız.

AKREP Mantığınız sizi zorluyor

DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız.

Bu hafta, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olabilir.

Gereken desteği vermelisiniz.

Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız ve güçlü algılamanız heyecanlarınıza önderlik edecektir.

YAY Paraya koşuyorsunuz

VENÜS, aşk ve sosyal evinizde ilerliyor. Entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

Artistik duygularınız atağa kalkabilir. Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz.

Sosyal ilişkileriniz duygularınızın yenilenmesine ve yaratıcılığınız artmasına neden olacaktır.

Nazik ve kibar olacaksınız Bu hafta kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz.

OĞLAK Çelişkilere dikkat

MANTIĞINIZ ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Yenilik taraflısı bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz.

Aşkta ilginçlikler ve sürprizler söz konusu.

KOVA İşbirliğine önem verin

ÇEVRENİZDEKİ mantıklı kişilerin desteği, size prestij kazandıracak.

İşbirliğine önem vereceğiniz bir hafta. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve ileri görüşlü tavırlarınızla sorumluluğunu aldığınız konularda başarınızı garantiliyorsunuz.

Bu hafta gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz.

Gireceğiniz ortamlarda karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzu genişletecek.

Yüksek mevkili kişilerden aldığınız destek size değişik fırsatlar hazırlayacak.

BALIK Duygusal olmayın

MARS, burcunuzda ilerlerken, iş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz.

Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz.

Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Kariyerinizle ilgili birtakım sorunlar yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız.