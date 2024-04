Eastwood’un hayatı kamera

Kimine göre son filmi...

Kimine göre ise hiç emekli olmaya niyeti yok. Dile kolay 93 yaşına girdi.

Fakat hala kamera arkasında.

Durmuyor, dinlenmiyor...

Yüreği sinema sevgisi ile atan sert bakışlı adam sürekli üretme aşkıyla adeta setlerde yaşıyor.

Arnold Schwarzenegger, Eastwood'un 93. doğum gününde 'Kahramanlar Emekli Olmaz' mesajı yollamıştı mesela. Vahşi Batı'nın korkusuz kovboyunun büyülü yolculuğundaki durakları anlatmaya bu yazının yetmeyeceği ortada. Onu yakından tanımak isteyenler için Robert E. Kapsis ve Kathie Coblentz'in derlediği Agora Kitaplığı'ndan çıkan 384 sayfalık "Clint Eastwood" isimli kitap kariyeri ile ilgili ilginç detaylar sunuyor.

GENİŞ BİR YELPAZE

İçinde "Clint Eastwood" geçen bir film söylemenizi istesem (Yönetmen veya oyuncu olarak) kuşkusuz türlü türlü cevaplar alırım. İyi Kötü Çirkin diyecek olan da vardır, Kirli Harry de. Bir Avuç Dolar diyecek olan da vardır, Milyon Dolarlık Bebek de. Gran Torino, Alcatraz'dan Kaçış, Affedilmeyen, Ateş Hattında, Gizemli Nehir ve daha niceleri... Sinemaya ilk adım attığı dönemlerde telaffuzundan dolayı stüdyoların rol vermeye yanaşmadığı Eastwood'un yeni, kariyerinin 42. yönetmenlik denemesinin bu yıl içerisinde vizyona gelmesi bekleniyor.

SON FİLMİ YAKINDA

Eastwood'un son filmi "2 Numaralı Jüri" konusu itibariyle hayli ilgi çekici. Bir cinayet davasında kurbanın ölümünde payı olabileceğinden şüphelenilen bir jüri üyesinin hikayesi anlatılıyor. Nicholas Hoult, Toni Collette, Zoey Deutch gibi isimleri izleyeceğimiz Dram-Gerilim türündeki filmin çekimleri geçtiğimiz Kasım ayında tamamlandı.

Warner Bros, 2 Numaralı Jüri'yi Clint Eastwood'un son filmi olarak lanse etse de en başta da dediğimiz gibi emekliliğe kendisi karar verecek gibi.

İŞTE ONU SİNEMADA PARLATAN FİLMLER

Milyon Dolarlık Bebek

Frankie Dunn ringlerde müthiş dövüşçüler yetiş tirmiştir. Öğren cisi olan boksör lere öğrettiği en önemli ders ise her şeyin üzerin de kendini korumaktır.

Doğum Tarihi: 31 Mayıs 1930 Doğum Yeri: San Francisco İlk yönetmenlik deneyimi: Ölümün Sesi (1971) Oyuncu olarak ilk filmi: Kara Gölün Canavarının İntikamı (1955) İlk başrolü: Bir Avuç Dolar (1964) Oscar ödülleri: Affedilmeyen (1993) En iyi yönetmen/En iyi film Milyon Dolarlık Bebek (2005) En iyi yönetmen/En iyi film

İyi, Kötü Ve Çirkin

Oyuncular: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Aldo Giuffre, Rada Rassimov Yönetmen: Sergio Leone Tuco (çirkin), üzerine ödül konulmuş bir kanun kaçağıdır. Keskin nişancı Blondie (iyi) adlı kovboyla işbirliği yaparak kasabaları dolaşmaktadırlar. Tuco'yu kanun adamlarına teslim eden Blondie, ödülü alıp Tuco'yu asılmaktan son anda kurtarmaktadır. Bir kasabada işlerin ters gitmesi üzerine ortaklıkları bozulur. Melekgöz (kötü) lakaplı Sentenza ise Bill Carson adında büyük miktarda altını ele geçirmiş eski bir askerin izini sürmektedir. Tuco'nun çölde Blondie'yi öldürmek üzere olduğu bir anda Bill Carson'la karşılaşmaları tüm planları değiştirir. Carson, altınları İç Savaş'ın hareketli olduğu bir cephede mezarlığa saklamıştır. Ancak Tuco mezarlığın yerini, Blondie ise mezarın adını öğrenebilmiştir. Mecburen işbirliğine tekrar dönen ikili altınları aramaya koyulur. Sonunda üçünün yolu altınların olduğu yerde birleşir.

Kusursuz Dünya

Yönetmen: Clint Eastwood Senarist: John Lee Hancock Butch Haynes hücre arkadaşı Pugh ile hapisten kaçar. Girdikleri evde bir çocuğu rehin alırlar ama Pugh 'un çocuğa kötü davranması üzerine Haynes onu öldürür. Çocuk ile kaçmak zorunda kalırlar ve yola çıkarlar...

Yasak İlişki

Oyuncular: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Debra Monk, Victor Slezak Yönetmen: Clint Eastwood 1960'larda bir gün fotoğrafçı Robert Kincaid Madison County'e bazı köprü resimleri çekmek için geliyor. Ama orada tanıştığı Francesca Johnson adlı bir ev kadınına da aşık oluyor. 4 gün boyunca müthiş bir aşk yaşayan Robert ve Francesca bu dört günün sonunda bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Francesca, Robert'ı hayatında kimseyi sevmediği kadar sevse de öbür tarafta da bir ailesi vardır.

Kirli Harry

Yönetmen: Don Siegel Oyuncular: Clint Eastwood, Andrew Robinson, Harry Guardino Dirty Harry diye tanınan Harry Callahan, çok zorlu bir San Fransisco polisidir. Bir çatı tetikçisi , iki kez cinayet işlemiştir ve tüm şehri tehdit etmektedir. Harry onu er geç yakalayacaktır... Çekimleri stüdyo dışında gerçekleştiren yönetmen Don Siegel, Körfez Şehri San Fransisco'yu, filmin devam serisinde de rastlayacağımız önemli bir özellik olarak kullanmış. Filmin orjinali, en sürükleyici polisiye filmler arasında yeralıyor.

Bir Avuç Dolar

Oyuncular: Clint Eastwood, Gian Maria Volonte, Joseph Egger, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy Yönetmen: Sergio Leone A Fistful of Dollars (Per un pugno di dollari) başrolünü Clint Eastwood'un oynadığı, yönetmenliğini Sergio Leone'nun yaptığı 1964 yapımı Spaghetti Western tarzı bir filmdir. For a Few Dollars More (1965) ve The Good, the Bad and the Ugly (1966) filmlerinin takip ettiği, kısaca Dolar Üçlemesi olarak bilinen serinin ilk filmidir. Üç filmde de Eastwood'un canlandırdığı karekterin adı hiç geçmez. Sadece sarışın olarak anılır. Üç film de İspanya'nın Almeria bölgesinde çekilmiştir.

Alcatraz'dan Kaçış

Oyuncular: Clint Eastwood, Roberts Blossom, Fred Ward, Paul Benjamin, Patrick McGoohan Yönetmen: Don Siegel Kaçılması imkansız olan ünlü Alcatraz Hapisanesinden kaçmaya çalışan üç mahkum ve bu kaçış planını mükemmel hazırlayan banka soyguncusu Morris'in (Clint Eastwood) gerçek olduğu söylenen öyküsü.

Affedilmeyen

Oyuncular: Clint Eastwood, Morgan Freeman, Gene Hackman, Richard Harris, Jaimz Woolvett Yönetmen: Clint Eastwood Eskiden acımasız, çılgın bir katil olan William Munny, eşinin vefatından sonra artık tüm zamanını küçük barakasında çocuklarına bakarak geçirmektedir. Ta ki, The Schofield Kid ismindeki genç onu ziyarete gelene kadar... Big Whiskey kasabasındaki fahişelerin koydugu ödülün haberini genç adamdan alan Munny ilk başta bu teklifi kabul etmez ama daha sonra fikrini değiştirecektir.