Hem anne hem oyun arkadaşı

İzmir'in Tire ilçesinde, "Oyun Arkadaşım Annem" isimli sosyal sorumluluk projesi ilgi odağı oldu. Tire Fatih Ortaokulu'nda ücretsiz açılan 'mangala', 'reversi', 'koridor', 'küre', 'kulam', 'katamino' ve 'küpler' gibi zeka oyunları kursunu başarıyla bitiren anne ve çocukları evde birbirleriyle kıyasıya rekabete girdi. Büyük ses getiren projenin fikir babası ise okulun başarılı müdür yardımcısı Didem Özü oldu. Ders dışı zamanlarını zeka oyunlarına ayıran öğrenciler, evde bunları oynayabilecekleri kimsenin olmadığını dile getirmeleri üzerine okulun müdür yardımcısı Didem Özü'den aynı kursun anneler için de açılması önerisi geldi. Bunun üzerine hazırlanan "Oyun Arkadaşım Annem" isimli çalışma bir anda sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Ücretsiz verilen kursta Özü'ye matematik öğretmeni Nazlı Koç Ülke de destek oldu.

Tire Fatih Ortaokulu'nda veliler için açılan zeka oyunları kursunda öğretmenler de ücret talep etmedi

ANNELER KURSA KOŞTU

Şubat ayından itibaren okul bünyesinde açılan kursa katılan anneler kısa zamanda zeka oyunlarını öğrendi. Boş zamanlarında evde anneleriyle öğrendikleri zeka geliştirici oyunları şen kahkahalar eşliğinde oynayan çocukları babalarda kıskanmaya başladı. Annelerden, Armağan Güvenç Özkantur, Didem hocanın, çocuklarla akıl oyunları sayesinde daha etkili zaman geçirilebileceğini söylemesi üzerine kursa katılmaya karar verdiğini ifade ederek, "Bu sayede akşamları çocuklarımızla evde güzel ve keyifli anları paylaşıyoruz. Teknoloji bağımlılığını en aza indirebilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hem çocuklarımızla hem de yeni tanıştığımız velilerle birlikte eğlenceli zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda okul öncesi eğitim öğretmeniyim. Öğrendiğim oyunları kendi sınıfımda da uyguluyorum" dedi. Okul olarak akıl, zeka oyunlarında marka haline geldiklerini belirten okul müdürü Ruşen Akkoyun, "Daha çok veliye ulaşmayı arzu ediyoruz. Projede öğretmenlerimiz herhangi bir ücret talep etmeden, tamamen gönüllülük üzerine görev aldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.