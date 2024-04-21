Kezban Yenge türküsü Fethiye’de gerçek oldu

Fethiye'nin İnlice Mahallesi Muhtarı seçilen Kezban Kalkan, ikinci kez girdiği muhtarlık yarışını Kezban yenge türküsüyle kazandı.

38 yaşındaki evli, 1 çocuk annesi Kezban Kalkan, Fethiye'nin İnlice Mahallesi'nde 1214 seçmenin 608'inin oylarını aldı.

Mahalle sakinlerinin teveccühünü kazanan Kezban Kalkan, seçim çalışmalarında kullandığı ve çok sevdiği "Muhtar mı oldun Kezban yenge?" türküsünü gerçekleştirmek için oylarınızı istiyorum sloganın tutmasından duyduğu sevinci mahalle sakinleri ile paylaşmaya devam ediyor.

KÖYLÜLER İSTEDİ

Fethiye'nin İnlice Mahallesi'nde yaşayan Muhasebecilik Yüksekokulu mezunu Kezban Kalkan, "Muhtar mı oldun Kezban yenge?" türküsünü gerçeğe dönüştürdü.

Özel şirketlerde muhasebecilik yapan, bu işin durağan iş olmasından dolayı İnlice Mahallesi'nde haftanın bir günü kurulan pazarda börek açıp satan, yine semt pazarlarında pazarcılık yapan Kalkan, mahallede yaptığı imece usulü iftar yemekleri, şalvar partileri ile halkın sosyalleşmesine destek olurken; 31 Mart seçimleri öncesi mahalle sakinleri muhtar adayı olmasını istediler.

SORUNLARLA İLGİLENİYOR

"Muhtar mı oldun Kezban yenge?" türküsünü gerçekleştirmek için aday olan ve 208 oy farkı ile seçimi kazanan Kezban Kalkan, mazbatasını aldıktan sonra mahalle sakinleri ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Sosyal medyadan Türkiye'nin değişik bölgelerinden sevilen türküyü hatırlatan ve kutlamalar yağan Kezban Kalkan, şimdi mahallesinin sorunlarını çözmek için planlar yaptığını söyledi.

Kalkan, "Seçimi kazandık. En çok muhtar mı oldun Kezban yenge türküsünü gerçeğe dönüştürmekten dolayı çok mutluyum. Muhtarlığı kazandıktan sonra çok tebrik aldım. Bu türküyü severdim. Seçim çalışmalarında slogan olarak kullandım.

Gerçek oldu. Şimdiden mahallemde halkıma yapacağım hizmetlerle hoş bir seda gerçekleştirmek istiyorum.

İmar planı sorununu, içme suyu getirme projesi, düğün salonu, sağlık evi, köy konağı, çocuk parkları ile yollarımızın asfaltlanması hizmetlerini yerel yöneticilerimiz ve devlet işbirliği ile gerçekleştirip, birlik beraberliğimizi arttırıcı sosyal etkinlikle gerçekleştirmeyi arzuluyorum" dedi.

Penceresi dilmeden İnip gelir inmeden

Geldi geçti gülmeden Muhtar mı oldun Kezban yenge Hasır sepet elinde

Gümüş kemer belinde Cümle alem dilinde Muhtar mı oldun Kezban yenge

Balta vurdum meşeye Rakı koydum meşeye Sarılalım yatalım İkimiz bir köşeye

Yenge yenge Kezban yenge Muhtar moldun Kezban yenge

Yenge yenge Kezban yenge Aza m'oldun Kezban yenge

Şu curamın telleri Alevdendir gülleri Açıldımı Kezbanın Elindeki gülleri

Yenge yenge Kezban yenge Çicek mi açtın Kezban yenge

Yenge yenge Kezban yenge Alev saçtın Kezban yenge