Yaban hayat sergisi

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 11. Uluslararası Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sergi açtı. Doğa ve tabiatı korumanın çeşitli yöntemlerinin ziyaretçilere anlatıldığı stanttaki sergi dikkat uyandırdı.

Nesli tehlikede olan hayvanların "tahnit" yöntemiyle gelecek nesillere aktarılması adına gerçekleştirilen sergiyi gören dönüp bir kez daha baktı. Sergide doğal yaşamı ve yaban hayatını koruma üzerine bilgilendirmelerin yanı sıra dikkat çeken tahnit sergisinde doğal yollarla ya da yasa dışı avcılık sonucu vurulmuş canlılar kullanıldı.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

YABAN hayatında doğal yollarla veya avcılık neticesinde vurulmuş hayvanların ihbarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri'ne yapılıyor. İhbar yoluyla da el konulan hayvanların tedavisi gerçekleştiriliyor. Tedaviye cevap vermeyerek yaşamını yitiren canlılara ise tahnit yöntemi uygulanıyor. Ölü hayvan bedeninin bozulmaması için bir takım mumyalama tekniği yani tahnitle hayvanların içi boşaltılıp donduruluyor. Bu yöntem sayesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar, gelecek nesillere bırakılıyor.