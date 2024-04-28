Gençlerin zekası yapay zekayı yönetiyor

Yapay zeka hayatımıza dahil olmayı sürdürdükçe yapılan projeler, ortaya çıkan ürünler, çevreye bakış açıları ve buna benzer düşünce tarzları da değişiyor. Genç nesil de bambaşka bir dünyayla bütünleşerek olaylara daha farklı açılardan bakıyor. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. Sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dijital okuryazarlık konusunu ele alarak teknolojinin hayatımıza nasıl etkisi olduğunu anlattı. Yağmur Boğan, "Yapay zeka ve teknoloji artık tamamen hayatımızın içine girmiş durumda. Bu alandaki bilgi kirliliklerinin önüne geçemeyiz ama gençlere doğru bilgiye ulaşmadaki yolları gösterebiliriz" dedi.

DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK

Üç arkadaş bir araya gelerek bir proje hazırladıklarını söyleyen Boğan, yeni neslin teknolojiye ve dijital okuryazarlığa nasıl baktıklarını da değerlendirdi. Boğan, şöyle söyledi: "Ben, arkadaşlarım İlker Yıldırım ve Eda Kavalcı yapay zekayla ve dijital okuryazarlıkla ilgili derin araştırmalar yaptık. Çalışma alanımızı belirlemek için de ilham kaynağımız internetteki yalan haberler ve bilgi kirliliği oldu. Bizim yapay zekaya bakış açımız, teknolojinin insan hayatını dönüştürebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğu ve bunu olumlu veya olumsuz duruma getirebilmenin de elimizde olduğu yönünde. Dijital okuryazarlık bilgiye erişim ve düşünme becerileri kazandırır. Aynı zamanda bu okuryazarlık, dijital ortamda güvenli bir şekilde dolaşmanın yanı sıra doğru bilgiye ulaşmada da yardımcı oluyor."

'ÖĞRENME DENEYİMLERİ SAĞLAR'

Dijitalleşmenin, otomasyon, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin gelişmesiyle hızlandığına dikkat çeken Yağmur Boğan, "Bu durum, iş dünyasında, sağlık sektöründe ve eğitimde önemli faydalar sağlayabilir. Gelecekte, teknolojinin ilerlemesi iş dünyasında daha verimli süreçlere, her alanda katkı sağlar ve öğrenme deneyimlerine yol açar. Ancak, dijital eşitsizliklerin azaltılması ve teknolojinin toplumuna katkı sağlaması için de çok çaba gösterilmesi önemlidir. Dijitalleşme gelecekteki başarılar için son derece değerli. Bizler gençlere dijital okuryazarlık hakkında bütün bilgileri vermek istiyoruz 10 Mayıs'ta da ilk ders eğitimimizi vereceğiz, bunun için de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.