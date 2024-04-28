Hırslarımızın tavan yaptığı bir hafta

KOÇ: PARA AKIŞI HIZLANIYOR

DOLUNAY Akrep burcunda gerçekleşiyor. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu hafta huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. Karşıt finans evinizdeki Güneş para akışını hızlandırıyor. Bu hafta sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz.

BOĞA: KARİYERE ODAKLISINIZ

DOLUNAY karşıt evinizde gerçekleşiyor. İletişim konusunda başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor. Dengelerin önemli olduğunu biliyor ve dış ilişkilerinizi, başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz. Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Enerjinizi dengelemelisiniz. Bekleyen işleriniz, güçlü kozmik etkilerle değişecek.

İKİZLER SORUNLAR TEKRAR KARŞINIZDA

DOLUNAY sizi çılgınlaştırıyor. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinize azami dikkat göstermeniz gerekiyor. Kendinizi ön plana çıkarmak için, arkadaş ve dost çevrenizde sıra dışı tavırlar içine girebilirsiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yaşam pencerenize açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bu hafta kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz.

YENGEÇ İLİŞKİLERDE ARANIYORSUNUZ

DOLUNAY aşk ve sosyal evinizde gerçekleşiyor. Duygularınızı abartabilir ve birlikte çalıştığınız kişilerle çatışabilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda, çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Güçlü, etkileyici kişilerden hoşlanıyor ve bu tür kişilerle işbirliği yapmak istiyorsunuz. Tecrübeli kişilerden alacağınız önemli destekler, sizi ortaklıklar konusunda daha da becerikli yapacak ve kendinizi yetiştirme imkanı bulacaksınız.

ASLAN: ÇEKİŞMELER YAŞANIYOR

DOLUNAY aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Gerginliklere hazır olmalısınız. İnatçı davranışlarınız yüzünden bağnaz bir tablo içinde olacaksınız. Hayallerinizde ısrarcı davranmanız yüzünden riskli pozisyonlar içinde kalabilir, eleştirilere kulak asmamakla da sakıncalı durumlara neden olabilirsiniz. Bugünü hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin.

BAŞAK DOLUNAY SİZİ COŞTURUYOR

ÖZGÜLÜK duygunuz geri tepebilir ve partnerinizle kişisel bir savaş içinde olabilirsiniz. Görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların başlangıcı ve bitişi bu dönemde karşınıza çıkabilir.

TERAZİ PARA KAZANIYORSUNUZ

DOLUNAY finans evinizde gerçekleşirken Venüs'ün size vereceği kozmik destekle para konularında akıllı davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız. İçsel sezgileriniz sayesinde bazı yatırımlarınız değer kazanacak. Hiçbir şeye aldırmaz görünecek ve bildiklerinizden ödün vermeyeceksiniz.

AKREP AŞK VE İŞ BİRLİKTE GELİŞİYOR

DOLUNAY sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Bozulan dostluklarınızı yeniden düzeltme imkanı bulacak, derin bir çözülme devresine gireceksiniz. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. Yüksek olan isteklerinizi ve cinsel enerjinizi çevrenize yansıtıyorsunuz.

YAY: BİLİNÇALTINIZ DOLU

BU hafta dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu göreceksiniz. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan tarzınız gündeme geliyor. öz güveniniz sizi yanıltabilir.

OĞLAK: GÜCÜNÜZÜ SINIYORSUNUZ

DOLUNAY değişim istiyor. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Sıra dışı mesleklerden para kazanma şansınız hep gündemde olacaktır. Önemli olan; sizin ne istediğinizi bilmeniz ve bu konularda göstereceğiniz azim ve yaratıcılıktır. Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. İsteklerinize bir sınır çizmenizde fayda var. Kendinize sıkı bir disiplin getirmelisiniz.

KOVA SABIRLI OLMALISINIZ

DOLUNAY kariyer evinizde gerçekleşiyor. Sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla kafanızı meşgul ediyorsunuz. Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto kontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte tutacak. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız.

BALIK KARİYER ÖN PLANDA

DOLUNAY yolculuklar evinizde gerçekleşiyor. Başarılı seyahatler kariyerinize olumlu katkılar getirecek. Birçok projeyle yakından ilgilenecek, iş sahasında ilerlemek adına birçok insanla tanışacak, yeni ortamlara girecek, zekanızı ve cesaretinizi gösterebilecek deneyimler yaşayacaksınız. İş görüşmeleri gündeme gelecektir. Bu dönemde sürekli yollarda, görüşmeler yapan, elinde ajandasıyla notlarını karıştıran bir hale gelebilirsiniz.