Kalpler çocuklar için buluştu

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Bornova Kampüsü Okul Aile Birliği üyeleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi. Animatör ve sihirbaz gösterileri ile minik kalpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşadı. Ayrıca İTK'lı öğrenciler velileri aracılığıyla da minik arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaştı. İTK Bornova Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Okul Aile Birliği Başkanı Ceyda Gürel, "Ata'mızın armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm çocuklar mutlu olmalı. Geleceğimiz onlarla ışıl ışıl olacak. İTK Bornova Kampüsü Okul Aile Birliği olarak tedavisi devam eden çocuklarımıza moral vermek için desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İTK HEP YANIMIZDA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar ise "İTK, hep bizim yanımızda, bunu bilmek inanın çok güzel" dedi. Anne babalara da seslenen Prof. Dr. Tutar, çocuk kalp sağlığının öneminin altını çizerek göğüs ağrısı, çarpıntı, morarma gibi durumların kardiyolojik olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tıbbi tedavinin belirli bir süre destek verdiğini organ bağışının ise hayat kurtardığını ifade eden Prof. Dr. Tutar "Donör sayısı ne kadar artarsa, o kadar çok çocuğumuza yeni bir hayat sunabiliriz" diye konuştu. Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nün İTK Mezunlar Derneği, İTK Okul Aile Birlikleri ve yardımseverlerin katkılarıyla 2019 yılında yenilenmişti.