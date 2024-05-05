Bu besinleri tüketen kolay yaşlanmıyor

ACAI ÜZÜMÜ

ZENGİN C vitamini içeriğiyle Güney Amerika yağmur ormanlarında yetişen bu bitki yüksek miktarda antioksidan içerir.

Kırmızı/mor meyveler buruk acı tadları olsa da yüksek besin değerleri ve doğal anti-aging etkileriyle günlük diyetinizde mutlaka bulunması gereken mucizelerdir. Taze ya da dondurulmuş hallerinin yanında takviye gıda olarak toz halinde alıp meyvesuyu ya da smoothielerinize katabilirsiniz.

TIGER NUTS

TİGER nuts pek çok besleyici içeriğe sahip bir yemiş türüdür. Antioksidan özelliği sebebiyle son günlerde popülerliği oldukça arttı. İçerdiği vitamin E oranının yüksekliği yaşlanma ertkilerinin azaltılmasında oynadığı rolü destekler nitelikte. Tiger nut genellikle atıştırmalık olarak tüketilse de, biraz maceracı davranıp pek çok yemişte uygulanan yöntemlerle sütünü yapmanız da mümkün!

GOJI BERRY

BESİN içeriği zengin etli ve kabuksuz meyveler arasında yer alan goji berry, Asya kıtasında oldukça yaygındır ve yaşlanma karşıtı yiyecekler arasında yerini alır. Aktar ve süpermarketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz bu meyve iltihabı azaltır, sindirim sağlığını düzenler ve kolajen üretimini arttırır. Yumuşak ve genç görünen bir cilt için proteine ihtiyaç duyulur ve kolajen cildin bu özelliklerini korumasına yardımcı olan bir protein yapısıdır.

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL parlak sarı rengini içerisindeki "curcumin" adlı maddeden alır. Klinik çalışmalar göstermiştir ki curcumin maddesi, cildinize zarar veren kimyasallara ve çevresel faktörlere karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Aynı zamanda serbest radikallerle savaşır ve enflamasyonu azaltır. Akne ve sedef hastalığının tedavisinde etkin rol oynadığı yine çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Curcumin aynı zamanda kolajen sentezi üretimine yardımcı olarak cildin yenilenmesi ve elastikiyet kazanmasına yardımcı olur. Zerdeçalı toz olarak satılan formlarında içeceklerinize ve yemeklerinize katarak ya da likit ekstrat formuyla günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli olacaktır.

CHIA TOHUMU

CHIA, kolajen ve sağlıklı hücre üretimine içerdiği omega-3 yağ asitleriyle yardım ederek cilt yapınızı güçlendirir ve kırışıklık karşıtı bir rol oynar. Meyve smoothilerinde ya da hindistan cevizi, badem vb. sütlerden yapabileceğiniz pudinglerde kullanabilirsiniz.

KABUKLU YEMİŞLER

YAŞLANMA karşıtı yiyecekler arasında diğer ürünlere göre kalori bakımından yüksek olsalar da kabuklu yemişler, kalp rahatsızlıklarını önleyen ve kolesterol seviyesini düşüren antioksidanlarla, sağlıklı doymamış yağlarla ve zengin besin öğeleriyle doludur. Badem, pikan cevizi, fıstık ve makademya en ideal seçeneklerdir. Bu yemişleri mutlaka ölçülü tüketmeye dikkat edin.

SPIRULİNA YOSUNU

BU mavi-yeşil mikro alg tam bir besin bombasıdır! İçermediği besin hemen hemen yok gibidir. Omega 6, protein, potasyum, B vitamini (B12 dahil) yönünden zengin olan bu sihirli alg bağışıklığınızı sistemini destekler ve kansere karşı dahi koruma sağlar. Spirulina aynı zamanda en güçlü antioksidanlardan olan beta karoten bakımından oldukça zengindir. Antioksidanlar, yaşlanma karşıtı özellikleriyle bilinirler. Bir kaşık spirulina tozunu hazırladığınız smoothienin veya salata sosunun içine her gün karıştırın ve spirulinanın sayısız faydasının tadını çıkarın.

YEŞİL ÇAY

YEŞİL çayın kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatması, E vitamini yönünden zengin ve yağ yakımını hızlandırıcı yapısının yanında kalp damar sistemini desteklemesi bilinen başlıca özellikleri. Aynı zamanda bir bardak yeşil çay, güneş ışınlarının cilde verdiği zararlarla savaşma görevini üstlenen sayısız bileşenlerle doludur. Kırışıklıklarınızı zor durumda bırakmak için sıcak veya soğuk ayırt etmeksizin yeşil çay tüketin!

MEYVELER

MEYVELER, doğal lif kaynağı olarak bilinir ve bazı meyvelerin yaşlanma karşıtı etkileri bulunmaktadır. Mango ve avokado cildin parlak kalmasını sağlayan yağları barındırırken, nar elajik asit bakımından zengindir. Kırışıklıkları azaltan kimyasallar bakımından oldukça zengin olan greyfurt, çok düşük kalorili olmasının yanında, kırışıklıklarla savaşan ve yaşlanma sürecini yavaşlatan C vitamini bakımından oldukça zengindir.