Duygusal enerjimiz yükseliyor

KOÇ: ENERJİK VE CESURSUNUZ

MARS burcunuzda ilerlemeye başladı.

Mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için, güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz fakat baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Maddi konularda kişisel hırslarınızı gizleme ihtiyacı içindesiniz fakat, çevrenize bilgi vermekten hoşlanmıyorsunuz.

BOĞA: GÜCÜNÜZÜN FARKINDASINIZ

SIRA dışı düşünceler içindesiniz.

Bu hafta, parasal konularda ilginç fikirlerle ortaya çıkacaksınız. Başlangıç yapacağınız işlerin öncelikle size kazandıracağı avantajları düşünmeli ve kararınızı sonradan vermelisiniz.

Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız.

Kişiselliğinizi vurgulamaktan ve sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız. Gizli gücünüzün farkındasınız.

İKİZLER: BAŞARILARINIZ İZLENİYOR

SEZGİSEL yetenekleriniz ve algılama gücünüz çok yüksek. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Mars iletişim evinizde ilerlerken, uzak yollarla ilgili, temel beklentileriniz gündeme gelebilir ve beklediğiniz kavuşmaları yaşayabilirsiniz.

Kişisel eğitiminiz için gerekli bağlantıları kurmalısınız. İyi niyetli davranışlarınız size başarı getirecek. Sizin için şu an en önemli konu; etrafınızda kişileri ikna etmek.

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZ OLUMLU GELİŞİYOR

GİRİŞİMCİLİĞİNİZ ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Satürn balık burcunda ilerlemeye devam ediyor.

Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Partneriniz sizden yapıcı bir davranış şekli beklerken, sizin de aynı duygular içinde olmanız, ilişkinizi olumlu yapıyor. Egonuzla, duygularınız bazı çatışmalara neden olacaktır. Arzular ve güçlü istekler arsında yaşadığınız gelgitler, amaçlarınızı ön plana çıkaracaktır.

ASLAN: BAŞLANGIÇLAR İÇİN BEKLEMEYİN

KENDİNİZİ huzursuz hissediyorsunuz.

Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.

Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin.

Duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz.

BAŞAK: SORGULAMALARINIZ BİTMİYOR

KARŞI tarafın düşüncelerine saygı gösterebilirsiniz fakat, radikal kararlar almak için uygun bir hafta değil. Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken durumlar var. Özellikle, maddi konularda kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz ve gereken verilerin çevrenizde oluşmasından yanasınız. Bu hafta özellikle kendi gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Öfkelerinizi yenmelisiniz.

TERAZİ: DENGE SİZE YAKIŞIYOR

ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı tepkisiz kalamıyor ve duygusal anlamda onları irdeliyorsunuz. Düşünceleriniz kendinize saklamakla kazançlarınızı daha da arttırabilirsiniz. Kuvvetli ön sezileriniz var ve kendinizle ilgili konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz.

Konuları sessizce incelemelisiniz.

Maddi konularda garip bir huzursuzluğunuz var. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, istemediğiniz kaoslara düşüyorsunuz.

AKREP: KARİYERİNİZ TAVAN YAPIYOR

HER zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız var. Mars çalışma evinizde ilerliyor. Sezgilerinizden yola çıkacak ve çevrenizle sıcak ilişkiler içinde olacaksınız. İşinizle ilgili açılımlar sağlamak için gerekli motivasyona sahipsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz.

Enerjinizi yüksek tutmalısınız. Gerginliğin size zarar vereceğini düşünerek, işlerinizde sağduyulu olmalısınız.

YAY: DEĞİŞİME İHTİYACINIZ VAR

MARS ortak burcunuz Koç'ta ilerliyor.

Uzun süredir kendinizle ilgili köklü değişimlere ihtiyacınız var. Aldığınız bir takım yeni kararları yaşama geçirebilirsiniz.

Duygusal ilişkilerinizde her türlü isteğinizi karşı tarafa yansıtmalı ve net olmalısınız. İçinde bulunduğunuz mekanda yapmak istediğiniz değişiklikler, birlikte yaşamınızı paylaştığınız kişilere de fayda sağlayacak. Bu dönem çok çalışmaktan yorgun düşebilirsiniz.

OĞLAK: HIRSLI VE GÜÇLÜSÜNÜZ

YAKIN dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.

Derin konuşmalar içinde olacaksınız.

Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız. Sosyal evinizde ilerleyen Güneş, maddesel kazançlarınızı farklı bir biçimde etkiliyor.

Hırslı ve güçlüsünüz.

KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ ÖNEMLİ

BU hafta kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz.

Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, yakınlarınızın sizinle tartışmasını gerektirecek olaylardan sakınmalısınız. Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız.

Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, kendinizi her şeyden soyutluyorsunuz.

BALIK: HARCAMALARINIZI DENGELEYİN

MARS finans evinizde ilerlemeye devam ediyor. Harcamalarınızda aşırıya kaçmayın. Maddi konularda güven arzunuz ön planda. Sadece dengeli davranmalısınız.

Duygularınıza rağmen, mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Girdiğiniz topluluklarda tartışmalardan uzak kalmakla, stresi üzerinize çekmeyeceksiniz.