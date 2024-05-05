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Haberler Pazar İzmir gelinlikleri Paris sokaklarında

İzmir gelinlikleri Paris sokaklarında

ERCAN AKGÜN
İzmir gelinlikleri Paris sokaklarında

İzmirli modacı Jeyan Gedik, yeni tasarımlarının çekimlerini Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdi. Koleksiyonuna aşkın tanrısı Cupid'in adını veren Gedik, "Beni her zaman etkileyen, güzelliğin ve zarafetin zirvelerinden biri, antik dönem klasisizminden ilham aldığım dokunuşlarla oluşturdum son koleksiyonumu. Mitolojide, Cupid'in oklarıyla insanları birbirine aşık ettiği, fakat o okların kendi üzerinde bir etkisi olmadığı söylenir.

Ancak bir hikaye vardır ki, aşk tanrısı Cupid'in bile dünya güzeli bir ölümlü kadına, Psyche'e aşkından bahseder. Koleksiyonumun adı Cupid olsa da ben elbiselerimi Psyche'e giydirdim.

Koleksiyonun tamamlanmasının 6 ay sürdüğünü ifade eden Gedik, "Fotoğraf ve video çekimleri için birkaç gün Paris'te kaldık. Tasarımlarım, kentin büyüleyici tarihi ve romantik dokusuyla birleşince ortaya muhteşem görseller çıktı. Fransız dergilerinden birkaç tanesi, kamera arkası görüntüleri paylaştı. Önemli bir derginin ağustos sayısında da kapak olarak kullanmayı düşünüyorlar" dedi.

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