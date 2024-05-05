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Haberler Pazar Naramaxx’tan yeni mağazalarla büyüyor

Naramaxx’tan yeni mağazalarla büyüyor

HABER MERKEZİ
Naramaxx’tan yeni mağazalarla büyüyor
GÜNÜMÜZDE Türkiye ve yurt dışında daha fazla mağazalaşarak müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefleyen NaraMaxx, gün geçtikçe büyümesine ivme kazandırıyor ve yılın ilk yarısında mağaza açılışları ile dikkat çekiyor. NaraMaxx, 2010 yılından beri Türkiye'de hizmet veren marka bilinirliklerinin önemli derecede arttığı son yıllarda Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere komşu ülkelerden de olumlu talepler görüyor. Yenilikçi yaklaşımlarını yaşam tarzınıza yansıtarak çalışmalarında sürdürülebilirlik ile doğaya saygıyı her zaman temel ilkesi olarak kabul eden NaraMaxx, koleksiyonlarında çevreci duruşunu da vurguluyor. Aynı zamanda dijital platformlara ve inovasyona yapmış olduğunu yatırımlar ile günümüz trendlerini yakından takip ederek kendini her zaman güncel tutmakta olduğunu gösteriyor.
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