Bu filmleri anne dizinde izleyin

PANDORA'NIN KUTUSU (2008)

Her biri uzak diyarlara düşmüş üç kardeş artık hasretlerine zorunlu bir son verecektir. Üçü de birbirinden farklı hayatlara savrulmuştur.

Birbirleriyle aralarındaki bağ körelmeye yüz tutmuştur ve iletişimlerini kaybetmiş bu üç orta yaşlı kardeş için kavuşma vakti yaklaşmaktadır. Memleketleri Karadeniz'de yaşayan yaşlı annelerinin kaybolduğu haberi onları yıllar sonra bir araya getirecektir. Her biri aynı şehire düşmüş, İstanbul'da yaşıyor olmalarına rağmen kontaktlarını kaybeden kardeşler anneleri Nusret'i bulmak için kendileri ve anılarına dair birçok şeyi gün yüzüne çıkardıkları bir yolculuğa çıkarlar.Bu yolculuk bir yaşam sınavına dönüşecektir

KIZ KARDEŞİMİN HİKAYESİ (2009) (MY SISTER'S KEEPER)

Fitzgerald çifti bir gün acı gerçeği öğrenir. Sara ve Brian Fitzgerald'a verilen kederli haber kızları Kate'in lösemi olduğunun bilgisidir. Çocuklarının sadece bir kaç yıl ömrünün kaldığı gerçeği çift, Kate'e donör olması için Anna adında bir bebek sahibi daha olmaya karar verirler. İlk yaptıkları şey Anna'nın göbek bağından alınan kanı kullanmak olur. Film yıllarca süren insafsız bir hastalığın üç çocuklu bir ailenin hayatı üzerindeki etkilerini zaman içinde serbestçe ileri geri giderek anlatıyor.

ÖZEL BİR GÜN (2016) (MOTHER'S DAY)

KISA süre önce boşanmış 2 çocuk annesi Sandy (Jennifer Aniston), eşinin kendisinden çok daha genç bir kadınla evlenmesiyle de ayrıca sarsılmıştır. Bradley (Jason Sudeikis) 16 yaşındaki kızına hem babalık hem de annelik yapmanın zorluklarıyla karşılaşırken, ünlü bir yazar olan Miranda (Julia Roberts) tüm başarısına rağmen kızı Kristin'i (Britt Robertson) daha bebekken evlatlık vermek zorunda kaldığı gerçeğiyle yaşamaktadır. Kristin ise evlilik arifesinde annesini bulmaya karar verir. Ailesiyle arası çok iyi olmayan Jessie (Kate Hudson) ise bunu düzeltmesi gerektiğini yavaş yavaş kabul etmeye başlar. Bütün bu hayatlar Anneler Günü'nde bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Film, özel bir günde kesişen yollar konseptini ele alıyor.

KÖR NOKTA (2009) (THE BLIND SIDE)

Yönetmen John Lee Hancock'un, Michael Lewis'in kitabından uyarladığı film gerçek bir hayat hikâyesini anlatıyor... Michael Oher (Quinton Aaron), Amerikan futbolunda gelişen yeni taktiklere çok uygun fiziğe ve becerilere sahip bir gençtir. O yetenekleriyle bir eğitim kurumunun ona sahip çıkması zor değildir ama Oher, özel eğitime ihtiyaç duyan, ailesiz ve yalnız bir gençtir. Varlıklı, beyaz ve Cumhuriyetçi Tuohy çifti, ailesiz ve sevgisiz büyümüş Michael Oher'e sahip çıkar. Özellikle Leigh Anne (Sandra Bullock), Michael'a geç de olsa annelik duygusunu tattırmak için elinden geleni yapar, Michael ise sevgi gördükçe iyi bir insan olmak için çaba gösterir. Anne sevgisinin nelere kadir olduğunu gösteren duygusal bir film...

BAL ÜLKESİ (2019) (HONEYLAND)

92'nci Akademi Ödülleri'nde Kuzey Makedonya'ya 'En İyi Yabancı Dilde Film' dalında Oscar adaylığı kazandıran ve Sundance Film Festivali'nden ödülle dönen 'Bal Ülkesi' filmi, Türkçe diyaloglarıyla da yüz güldüren bir belgesel. Filmdeki anne-kız arasındaki gerçekçi sahneler oldukça iz bırakan cinsten. Bal Ülkesi, arıcılıkla uğraşan bir ailenin yaşamına odaklanıyor.

JOY (2015)

Joy küçüklüğünden itibaren hayal gücü çok gelişmiş olan, yeni icatlar üretme peşinde bir kızdır. Hayatında, ailesinde yaşadığı zorluklara rağmen üretkenliğini hiç yitirmez; günlük yaşamda pratik konulara dair elinden her türlü iş gelir. Bu arada boşandığı eşi, sorunlu annesi, ilgi isteyen iki küçük çocuğu ve yarı belalı babasıyla "normal" bir hayat sürdürmeye çalışır. Fakat bir gün her şey canına tak eder ve Joy yarım bıraktığı hayallerinin bir notkasından tutmak için yeniden kolları sıvar... Filmin yönetmen koltuğunda David O. Russell otururken ödüllü başrol Jennifer Lawrence'a Umut Işığım filminde olduğu gibi Bradley Cooper ve Roberto DeNiro eşlik ediyor.

ANNEMİN ŞARKISI (2014)

Nigar (Zübeyde Ronahi), İstanbul'da öğretmenlik yapan oğlu Ali'yle (Feyyaz Duman) birlikte bir sitede yaşamaktadır ve sürekli olarak 1990'larda ayrıldığı köyüne dönmek istemektedir. Bazı günler evden çıkıp otogara dahi gider. Film, sadece Kürtçe konuşan Nigar'ın özlemle aradığı, oğlunun ise bir türlü bulamadığı o esrarengiz dengbej şarkısıyla hem yitip giden bir kültüre hem de yuva özlemine dikkat çekiyor. Yurt içi ve yurt dışı festivallerde ödüller kazanan, yaşadığımız coğrafyada annelerin çektiği acıları hatırlatan buruk ve hüzünlü bir film. Erol Mintaş'ın yazıp yönettiği filmde Nesrin Cavadzade de Ali'nin kız arkadaşı Zeynep'i canlandırıyor.

UMUDUN PEŞİNDE (2013) (PHILOMENA)

Ünlü gazeteci Martin'le (Steve Coogan) birlikte, Katolik rahibeler tarafından 50 yıl önce elinden alınan oğlunu bulmaya çalışan Philomena'nın (Judi Dench) öyküsü... Martin, üst sınıftan ünlü bir gazeteci, Philomena ise halktan bir kadın. Philomena inançlıdır, Martin ise bir ateist. Biri entelektüel donanımı, zekâsı ve dili; diğeri sezgileriyle var olur. Martin, başta "insan hikâyesi" diye küçümsediği haberin peşinde koşarken Philomena'ya sürekli bir şeyler öğretmeye, akıl vermeye çalışır. Ama süreç içinde gözlemleyerek öğrenen ve değişen kişi kendisidir.