Engelleri çiçekle aşıyorlar

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Çiçek' gibi proje ses getirdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün, hazırlayıp bakanlık onayını alan örnek proje kapsamında kurulan 'Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi'nde' bu güne kadar yaklaşık 10 bini aşkın gönüllü genç ile zihinsel ve bedensel engelli bireye ulaşıldı.

Bayındır'ın uzun yıllardır çiçek üretim merkezi konumunda olduğunu hatırlatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Erdal İnce, uygulamalı üretim merkezinin Hacı Sinan Yurdu bahçesinde toplam 200 m2'lik alanda faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade etti. İnce, "Projemiz, bakanlığımızın 'Gençlik Projeleri Destek Programı 2020/1 STK döneminde onaylandı. Proje paydaşlarımız arasında Bayındır Engelliler Derneği bulunmaktadır. Zihinsel ve bedensel engellilerimizin yanı sıra Bayındır Gençlik Merkezi gönüllüleri de proje kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Devlet desteği alan merkezimizde, sukulent, mevsimlik çiçekler ve ağaç türü üretimi yapılmaktadır. Projenin hedef kitlesi bedensel ve zihinsel engelliler ile proje gönüllüsü gençlerdir. Temel amacımız ise engelli bireyleri üretime teşvik etmek, sosyal ve kültürel imkanlardan faydalandırmaktır. Ayrıca onlara, sorumluluk bilinci aşılayarak, merkezimizde yetiştirilen bitkilerin satışlarından elde edilen gelirle engelli birey ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır" dedi.

Dr. ince, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören seracılık, çim teknikerliği, peyzaj bölümü öğrencilerinin de 'Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi'nde de üretime katkı sağladığını sözlerine ekledi.