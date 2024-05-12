Yeni başlangıçlar için biraz bekleyin

KOÇ Zihinsel gücünüz yüksek

Gruplaşmaya ihtiyacını var.

Dostlarınızın duygusal desteğini hissedeceksiniz. Olayları kendi tarzınıza göre yorumladığınız için, bazı yanlışlar yapabilirsiniz. Yönlendirmeye karşı olmanıza rağmen, denemelisiniz. Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.

Kazandığınız paraları yeni projelere ayıracaksınız.

Hırslarınızda arınıp sizi netleştirecek işler yapacaksınız.

Zihinsel gücünüz yüksek seyredecek.

BOĞA Enerjik ve cazipsiniz

Venüs, Güneş ve Jüpiter burcunuzda. Fiziksel özellikleriniz ön plana çıkacak.

Enerjik ve cazip bir görünüm sergilemeye başlayacaksınız.

Birlikte olduğunuz kişiye yönelteceğiniz gereksiz kıskançlık duyguları ile onu bunaltabilirsiniz. Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması, sosyal ve kariyer gelişimlerini de beraberinde getirecek.

Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla bir yapılanma içine gireceksiniz.

İKİZLER Özgür ve huzurlusunuz

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. Bu hafta Jüpiter ve Neptün'den olumlu enerji alıyorsunuz. Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz için, çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz.

Birçoğunuzun anılarında kalacak güzel kısa süren aşklar da gündeme gelecektir.

YENGEÇ Takıntılardan vazgeçmelisiniz

Venüs çevrenizi genişletiyor.

Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.

İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız. İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir dönem.

ASLAN Öz eleştiri yapıyorsunuz

Venüs ve Güneş kariyer evinizde. Bu dönem enerjiniz oldukça yüksek ve yaşamınızdaki bazı kriterleri yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz.

Aşkı görkemli yaşamaktan hoşlandığınız için, çevresel ilişkilerinizde yeni bir boyut gündeme gelecektir.

Başkalarının düşüncelerinden çok kendi hisleriniz önem kazanacak.

Önemsiz konular nedeniyle inatlaşmalardan vazgeçip, gereksiz dargınlıklara meydan vermeyin.

BAŞAK Kendinize güveniyorsunuz

Venüs yabancı ülkelerle olan ilişkilerinize yeni bakış açısı getiriyor. Kendinize olan güven duygunuz sayesinde çevrenizdeki kişileri de doğru bir şekilde etkileyeceksiniz.

Karizmatik olmanın keyfini çıkaracaksınız. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.

Dostlarınızın davranışlarından etkileneceksiniz.

TERAZİ Çevrenizden etkileniyorsunuz

Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.

Yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz fakat detayları gözden geçirmenizde fayda var. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz.

Maddi durumu iyi olan kişilerden etkileneceksiniz.

Size maddi destek verenler çok daha çekici gelecek. Arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz.

Sakin olmalı ve sonucu beklemelisiniz.

AKREP İlişkilerinizi gözden geçirin

İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Aşkta mükemmel olmayı istemek güzel bir şey. Özellikle kendi sisteminizin üzerine çıkmak istemiyor ve titiz bir yaklaşımla ilişkilerinizi gözlemliyorsunuz.

Yardım etme duygunuz artıyor. Aşkta para değil de duygusallık ve bağlılığın öneminiz kavrayacaksınız.

YAY İlginç karşılamalar sizi bekliyor

Venüs günlük hayatınız renklendiriyor. Birçok heyecan verici macera karşınıza çıkarken küçük flörtlere hayır diyemeyeceksiniz.

Bu dönem eğlence dünyasında yerinizi alırken, sosyal ilişkilerinizi güçlü tutmanın zevkini yaşayacaksınız. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyredecek.

Yavaş ve temkinli bir şekilde hedeflerinize ulaşacaksınız.

OĞLAK Çevre uyumu önemli olacak

Güneş, Jüpiter ve Venüs, aşk ve sosyal evinizde ilerliyor.

Bazılarınız duygularını içinde saklayarak, platonik hisler içinde bulunacaklar.

Aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için ilginç bir dönem. Aşk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün.

Beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz.

Çünkü kırılmaktan korkuyorsunuz.

Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz.

KOVA Güce ihtiyacınız var

Güneş, Venüs ve Jüpiter aile ve yuva evinizde. Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir kariyer peşindesiniz.

Fakat gerilimli konumlar yüzünden istekleriniz sizin için imkansız hale gelebilir. Yanlış anlaşıldığınız konular gündeme gelebilir. Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz.

BALIK İletişimde beceriklisiniz

Güneş ve Venüs, aynı zamanda Jüpiter iletişim konusunda mükemmelsiniz.

İstediğiniz her türlü güce sahip olacaksınız. Abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz.

Duygularınıza kapılmadan olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz.

Bazı ilişkilerinizi yeniden sorgulayacaksınız. Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.