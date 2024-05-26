Gelibolu’nun su altında yatan tarihiyle büyülendi

Dünyaca ünlü su altı fotoğrafçısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın girişimleriyle 2021 yılında dalış turizmine kazandırılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yaptı. Balina avının ardından yaşananları incelediği çalışmasıyla serbest dalgıçlık alanında 2024 yılının sualtı fotoğrafçısı seçilen Dawson, mağara dalıcısı eşi Ashley Peterson'la Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının davetlisi olarak geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda 40 metre derinlikteki Franco ve 23 metredeki HMS Majestic batıklarına dalış gerçekleştirdi. 2,5 saat su altında kalan İsveçli su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, Gelibolu'da olmaktan ve tarihi alanı görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

DALGIÇLARI DAVET ETTİ

Bölgenin tarihi önemine dikkati çeken Dawson, Gelibolu Sualtında yaptığı dalış sonrasında, "Tarihi alanı görmekten mutluluk duydum. Tarihi batıkları araştırmak ve görüntülemek için Ege'den Karadeniz'e uzanan boğaz bölgesinde Gelibolu'da olmaktan çok mutluyum. Batıklara çıldırdım. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insan hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar çok güzel ve bu projeyi hayata geçirmeniz çok güzel. Bütün insanlara bunu tanıtıyor olmanız ve paylaşıyor olmanız çok önemli. Ben bu kadar batık görmedim. Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Bu bölgedeki önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek bu yüzden bundan sonra da tekrar geleceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

Dawson, dalış sırasında yaptığı çekimleri hem kendi sosyal medya hesabında hem de birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda da paylaşacağını belirtti. Ünlü fotoğrafçı son olarak; bu bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatılması gerektiğini ve su altında görülebilecek birçok batığın olduğuna, bu bölgenin tanıtımı için buraya gelinmesi gerektiğini ifade etti.

ZAMAN TÜNELİNDE GİBİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu su altı parkında çok önemli bir gün yaşadık, önemli bir misafirimizi ağırladık. Tarihi alan Başkanlığı olarak çok yakın bir zamanda faaliyete geçirdiğimiz Gelibolu sualtı parkı dünyanın en iyi dalış merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihi Alan Başkanlığı olarak biz dünyanın en yetkin, dalış konusunda en yetkili kişileri burada ağırlamak istiyoruz. Bizler bu projeye inanıyoruz. Gelibolu Sualtı parkı altında bir hazine, bir tarih yatıyor. Dünyada 21 farklı dalış noktasıyla ve kolay ulaşılabilen başka bir yer yok. Tarihi alan Başkanlığı olarak bizler iddia ediyoruz ki Çanakkale dünyanın en iyi dalış merkezinden biri olacak ve dalış denildiğinde akla Çanakkale gelecek. Su altı denildiğinde ise akla Gelibolu Sualtı Parkı gelecek" şeklinde konuştu.