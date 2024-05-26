Güzel kalplerden anlamlı destek

İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Bahattin Tatiş Kampüsü ilkokul öğrencileri, korunmaya muhtaç çocukların kalbine dokundu. İTK öğrencileri Simirna Özkardeş, Maya Güneş ve Sare Gökoğlan okulda düzenlenen kermes için birbirinden lezzeti ikramlar hazırladı.

GÜN BOYU EĞLENCE

Üç arkadaşın emeğini gören iş insanı Songül Torbaoğlu ise öğrencilerin hazırladığı lezzetli ürünleri, bağışta bulunarak satın aldı. Aynı zamanda çocuklara, "Kazandığınız bu gelir ile siz de bir kalbe dokunun" öğüdünü verdi. Üç arkadaş, yaşadıklarını annelerine anlattı ve kazandıklarıyla, korunmaya muhtaç çocuklara destek vermek istediklerini söyledi.

Çocukların anneleri Avukat Biriçim Didem Özkardeş, Sema Güneş ve Ebru Gökoğlan'ın da girişimleriyle bu kez üç küçük kalp, onlarca minik kalbe dokundu. Bağışta bulunan Songül Torbaoğlu ve anneler, Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklar ile Narlıdere Park Orman'da harika bir gün geçirdi. Vefland'ın sahibi Ayşegül Aksu da Palyoça getirerek renk kattığı etkinlikte çocuklar birbirinden lezzetli yemekler yiyerek gün boyu oyunlar oynadı. İTK Ortaokul Müdür Yardımcısı Burcu Gürsel de üç arkadaşı, gönülden gönüle dokunan davranışları için teşekkür belgesiyle onurlandırdı.