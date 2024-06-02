Azman güvercinler güzellik yarışmasında

Denizli'de Azman Güvercin Grubu tarafından Çetin Erdilal anısına 11. Denizli Azmanı Irk Güzelliği Yarışması düzenlendi. Etkinlikte 124 güvercin yarıştı. Birbirinden güzel güvercinler arasında seçim yapmakta zorlanan jürinin değerlendirmesi sonucunda Yetişkin Beyaz Erkekler kategorisinde birinci Serkan Yıldırım, ikinci Ayberk Türemen ve Ömer Erbil oldu. Yetişkin Beyaz Dişiler kategorisinde birinci Ömer Erbil, ikinci Serkan Demir ve üçüncü Seven Şahal. Genç Beyaz Erkekler kategorisinde birinci Seven Şahal ikinci Oktay Bıtiktaş ve üçüncü Serkan Demir, Genç Beyaz Dişiler kategorisinde birinci ve ikinciliği Serkan Demir kazandı. Genç Karakuyruk Erkekler kategorisinde birinci Serkan Demir, ikinci Ayberk Türemen ve üçüncü Oktay Bitiktaş, Genç Karakuyruk Dişiler kategorisinde ise birinci ve ikinciliği Serkan Demir kazandı. Yarışmada Yetişkin Karakuyruk dişi, Yetişkin Ciba erkek, Yetişkin Ciba dişi, Genç ciba erkek, Genç Ciba dişi kategorilerinde dereceye giren olmadı.