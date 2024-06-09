Çocuklar başladığı noktaya dönmesin!

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının bitmesine bir hafta kala Aile Danışmanı Psikolog Nim Katre Koç 'Yaz tatiline girmekte olduğumuz şu günlerde çocuklarla iletişimimiz son derece önemli. Hem sağlıkları açısından hem de psilokojileri açısından. Çocuklarımızla olabildiğince beraber zaman geçirmeliyiz. Çağın ve son dönemde pandeminin etkisiyle internet bağımlılığı klinik bir rahatsızlık haline gelmişken, evlatlarımızı olabildiğince uzak tutmalıyız. Aile içinde mutlaka kurallar olmalı boş verme mantığından vazgeçilmeli.

BİRLİKTE KÜLTÜR GEZİSİNE ÇIKIN

Çocuklarımızın fotoğrafik hafızalarının güçlenmesi için mümkün olduğu her zaman diliminde kütür gezileri yapılmalıdır. Arkadaşlık yaptığı çocuklara dikkat edilmeli, irdelenmeli. Çocuklar mutlaka kitap okumaya teşvik edilmeli, yönlendirilmeli. Uyku saatlerinde düzen dışına çıkılmamalı. Düzenli beslenmeleri, sosyal medya ve telefondan uzak spor aktiviteleri ve el işi kurs eğitimlerine yönlendirilmeli" dedi. Aile danışmanı Koç ders yılının bitimiyle birlikte milyonlarca evde çocukların tatili nasıl geçireceği konusunun konuşulduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. "Biz çalışıyoruz ne yapacağız", "Evden çalışırken çocukla evde çok zor, kursa, yaz okuluna mı göndersek?", "Aile büyüklerinin yanına mı yollasak" gibi pek çok soruya cevap aradıklarını kaydetti. Bulunan çözüm ne olursa olsun sonuçta uzun tatilde sınırların kalktığını, çocukların uyku saatinden bilgisayar oyunları oynama sürelerine kadar pek çok şeyin değiştiğini belirten Koç, yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti.

DERS ÇALIŞMAYI BIRAKMAMALI

Tatillerde çocukların ekran bağımlılığının ürkütücü hale geldiğini belirten Koç, "Yaz tatili, aslında adı üstünde tatil, çalışmanın durması, ara verilmesi anlamında. Ancak buradaki çalışmanın durması ve uzun süreyi doğru anlayamazsak bu tatil olabilecek pek çok olumsuz şeye gebe bir süreç. Ancak bir kaydırak metaforuyla ele alırsak, emek verip basamak basamak çıkılan merdivenlerden hiçbir şey yapmaksızın hızla aşağı kayıp başlanan noktaya dönmek bu. Özellikle ilkokul düzeyinde okuma ve matematik becerilerinde bahsettiğimiz kayıp çok sık görülüyor. İkinci olarak ekran bağımlılığı, çocuklar sanki bir uzuvlarıymış gibi iç içe geçiyorlar tablet ve telefonlarla. Dönem boyunca dikkat edilen ekran süreleri tepetaklak oluyor, sınırlar kaldırılıyor. Uyku saatleri de bozulunca çocuklarda hem nörolojik hem psikolojik bir takım sorunlar da beraberinde geliyor. Düzenli ve yeterli gece uykusu olmayan çocuklar kaygı bozukluğu, depresyon, öfke patlamalarına daha yatkın bir çocuk haline geliyorlar. Ayrıca öğrenme becerileri de olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE TAKVİM HAZIRLAYIN

Aile Danışmanı Nil Katre Koç, anne babalara sorun yaşanmaması için çocuklarıyla birlikte etkinlik takvimi hazırlama önerisinde bulundu. Koç "Çözüm adına çocuğunuzla birlikte hazırlayacağınız takvimler kurtarıcı olacaktır" dedi.

SADECE 20 DAKİKA

Koç sözlerine şöyle devam etti: Kitap okuma, serbest yazı, matematik çalışmaları gibi 20 ile 30 dakikalık periyodlarda akademik süreçlere ilişkin çalışmalar yer almalı. Aileyle birlikte dışarıda yapılacak etkinlikler de planlanmalı ve takvimde yer verilmeli. Ekran karşısında geçireceği süre belirlenmeli. Günün hangi saatinde ne kadar sanal oyun oynayacağı takvime yazılmalı. Takvim hazırlanırken, yaz döneminde tablet ve telefon süresinde yaş çarpı 20 dakikanın maksimum süre olabileceği ve bu sürenin en azından 2-3 parçaya bölünerek kullanılacağı çocuğa söylenmeli ve bu süreye uyulmalı. Öğrenmeye ayrılmış süreler de iyi değerlendirilmeli. Birlikte hazırlandığı takdirde böyle bir takvimi çocuk da benimseyecek, sınırları zorlamayacaktır. Sürelere uymakta güçlük çekiliyor ve aile olarak sınırları çizemiyorsanız, uzmanlardan konuya ilişkin destek alarak üstesinden gelebilirsiniz."