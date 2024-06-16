Rekor için Ölüdeniz’i seçtiler

Muğla Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi, serbest dalış rekortmenlerini ağırladı. Birgül Erken, Alexey Molchanov ve Ana Giselle Kafie, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenmanlarını Kumburnu Plajı'nda gerçekleştirdi.

'SUYU ADETA PARLIYOR'

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, "Derin dalıcılar olarak zorlu bir yoldayız. Ülkemizi temsil etmek için dünya sıralamasında bayrağımızı dalgalandırmak için çabalıyorum. Ülkemiz çok güzel. Ölüdeniz de serbest dalış için gerçekten biçilmiş kaftan. Antrenman yapmak için yer arıyoruz ve Ölüdeniz birçok yerden daha güzel. Ölüdeniz adeta parlıyor. Bu dalışımızla hem kendi antrenmanımızı yapıyoruz hem de dünya rekortmeni Alexey ve Ana Giselle'yı ağırladık. Bu sayede ülkemizin tanıtımı olacak. Antrenmanlarımızı risksiz ve doğada gerçekleştirmiş olacağız. Bunun sonunda da serbest dalış altyapısını burada yapılandırmaya çalışacağız. Dünya üzerinde gerçekten aile gibiyiz. Ülkemizi etiketleyecekler ve çok daha fazlası gelecek. Küçük gruplar bile Fethiye'yi, Ölüdeniz'i şimdiden duyurmaya başladı" diye konuştu.

Dünya serbest dalış rekortmenlerinden Ana Giselle Kafie ise, "Daha önce Filipinler'de dalış yaptım. Oradaki sular daha sıcak. Buradaki su daha soğuk alışmaya çalışıyorum ama şampiyona için vaktim var. Daha çok çalışma yapacağım. Çok heyecanlıyım. Derinlik için şu anda bir rakam belirtmek istemiyorum. Sadece çok çalışacağım. Yarış zamanı geldiğinde ineceğim metreye karar vereceğim" dedi.