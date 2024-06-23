Şimdi Afrika zamanı

Afrika'nın kültüründe güzel sanatlara büyük bir önem verilir. Dans, tiyatro, resim, heykelcilik, eski çağlardan beri bu kıtada önem kazanmış dallardır. Her önemli olay için dans türleri geliştirilmiştir. Halk dansları hâla önemli rol oynar. Danslar amacına göre kostümlerle birlikte yapılır, dansçılar mimiklerini değiştirir. Tiyatro da Afrika kültüründe önemli yer tutar. İlk tiyatro, toplumdaki hataları ve olumsuz gelişmeleri hicivli şekilde eleştiren oyunlarla başlamıştır. Günümüzde kırsal kesimlerde müzikli oyunlar hala devam etmektedir. Ayrıca Batı'dan alınan birçok oyun Afrika dillerine çevrilmiş, Afrika'da sahnelenmiştir. Afrika'nın süsleme sanatı, genellikle ağaç ve taş üzerine yapılan dans eden insan figürleri şeklinde görülür. Mimaride önceden çamur ile kil kullanılırken, günümüzde ağaç ile çimento yaygın olarak tercih edilir. Resimler kayaların üzerine yapılırken, maskeler ve heykeller de resim sanatının bir parçasıdır. Heykeltıraşların ana malzemesi genellikle ağaç olsa da demir, pişirilmemiş kil ile kayalar da kullanılır. Afrika müziği, büyük Sahra Çölü'nün güneyindeki bölgelerde yöresel özellikler gösterir. Müzikte ritmik yapı önemli bir özelliktir. Günlük yaşamın bir parçası olan müzik, düğün, şenlik ve cenaze törenlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak yer alır. Afrika'da birçok müzik aleti kullanılır. Davullar özellikle önemlidir. Birbirinden farklı büyüklükteki davullar ton ve ritim açısından farklılık gösterir. Üflemeli, telli, vurmalı çalgılar da kullanılan diğer enstrümanlardır.

İNSANLIK TARİHİNE YOLCULUK

Tarihi ve kültürel mirasıyla büyüleyici bir kıta olan Afrika, evrim ve insanlık kökeninin önemli rol oynadığı yer olarak bilinir. Tarihi, günümüzden yaklaşık 100.000 ila 20.000 yıl öncesine uzanır. İnsan fosilleri, Doğu Afrika'nın volkanik bölgelerinde, Habeşistan mağaralarında bulunmuştur. Batı Afrika ise Yontma Taş Çağı döneminde insanların yerleştiği bölgedir. Afrika halkı, genellikle göl ve akarsu kıyılarına yerleşmiş, avcılıkla geçimlerini sağlamışlardır. Hayvan kemikleri ve fosilleri, burada yaşayan insanların yetenekli avcılar olduğunu ve aletler yapabildiklerini gösterir.

EN GÜZEL ÜLKELERİ

KENYA: Vahşi yaşamın merkezi olan Kenya, Masai Mara Milli Parkı ve Serengeti Ulusal Parkı gibi yerlerde eşsiz Afrika turu safari deneyimleri sunar.

GÜNEY Afrika: Muhteşem manzaraları, Cape Town'un göz kamaştırıcı güzelliği ve Kruger Ulusal Parkı'ndaki vahşi yaşamıyla Afrika'nın en zengin ülkeleri arasında sayılan Güney Afrika, kıtanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir.

TANZANYA: Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine tırmanma fırsatı, Zanzibar Adaları'nın beyaz kumlu plajları ve Serengeti Ulusal Parkı'ndaki muhteşem göç olayıyla Tanzanya unutulmaz deneyim sunar.

FAS: Renkli çarşıları, geleneksel mimarisi ve büyüleyici tarihi ile Fas, Orta Doğu'nun büyülü atmosferini hissettiren bir ülkedir.

NAMİBYA: Sürrealist manzaralarıyla ünlü olan ve Güney Afrika ülkeleri arasında bulunan Namibya, Sossusvlei'deki devasa kumulları, Fish River Kanyonu ve Etosha Ulusal Parkı gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapar.

MORİTANYA: Sahra Çölü'nün büyüleyici manzaralarını sunan Moritanya, Bedevi kültürünü deneyimlemek isteyenler için ideal bir destinasyondur.

RUANDA: Maymunların doğal yaşam alanı olan Volcanoes Ulusal Parkı ve muhteşem Akagera Ulusal Parkı ile Ruanda, doğa severler için benzersiz deneyim sunar.

ETİYOPYA: Efsanevi Danakil Çukuru, Etiyopya'nın doğal güzelliklerinden sadece biridir. Öte yandan ülke, geleneksel etkinlikleri, tarihi kiliseleri, muhteşem dağ manzaralarıyla da dikkat çeker.

MADAGASKAR: Benzersiz flora ve fauna çeşitliliği ile ünlü olan Madagaskar, dünyanın dört bir yanından doğa severleri kendine çeker.

BOTSWANA: Okavango Delta'sı, Chobe Ulusal Parkı ve Kalahari Çölü gibi doğal güzelliklerle donatılmış olan Botswana, safari severler için rüya gibi bir destinasyondur.

DERYA DENİZ KÜLTÜREL MİRAS

MISIR'DAKİ Giza'da bulunan Büyük Piramitler, dünyanın yedi harikasından biridir. Antik Mısır medeniyetinin büyük bir başarısı sayılan piramitler, binlerce yıl boyunca hayranlık uyandırmıştır.

LUXOR'DAKİ Karnak Tapınağı, Firavunlar Vadisi ve Abu Simbel Tapınakları da Mısır'ın diğer önemli antik yerleridir.

MALİ'DE bulunan Timbuktu, Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan önemli bir ticaret ve entelektüel merkezdir. Timbuktu, Orta Çağ'da İslam dünyasının önemli bir merkezi haline gelmiş ve ünlü bir öğrenim merkezi olmuştur. Burada bulunan tarihi camiler, kütüphaneler, el yazmaları Afrika'nın kültürel mirasını yansıtır.

ETİYOPYA'DAKİ Lalibela'da bulunan taş kiliseler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. 12. yüzyılda inşa edilen kiliseler, etkileyici bir taş oyma sanatının örnekleri olmasının yanı sıra Etiyopya Ortodoks Hristiyanlığı için de kutsal bir yerdir.

MALİ'DE bulunan Dogon köyleri, etnik Dogon halkının yaşadığı yerleşim alanlarıdır. Bu köyler, geleneksel mimari, kültürel ritüeller ve sanat eserleriyle tanınır. Dogon köylerinde yapılan maskeli danslar, soyut heykeller kültürün önemli unsurlarıdır.

GÜNEY Afrika'da Cape Town yakınlarında bulunan Robben Adası, Nelson Mandela gibi anti-apartheid savaşçılarının hapsedildiği yer olarak tarihi öneme sahiptir. Günümüzde ada bir anıt ve müze olarak hizmet vererek, ziyaretçilerine Güney Afrika'nın tarihindeki önemli bir dönemi yansıtır.

BUNLARA DİKKAT

- AFRİKA seyahati planlarken belki de en önemli konu güvenliktir. Bunun için gideceğiniz ülkelerin güvenlik durumunu araştırmanız gerekir. Hükümetlerin seyahat uyarılarını kontrol ederek, seyahat edeceğiniz bölgenin güvenlik durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

- BUNUN yanı sıra vahşi yaşam konusunda da dikkatli olmanız gerekir. Seyahat edeceğiniz bölgede vahşi hayvanların olup olmadığını öğrenmek, doğal yaşam alanlarında güvenlik kurallarına uymak önemlidir. Rehber eşliğinde veya yetkililerin önerdiği bölgelerde vahşi yaşamı deneyimlemek güvenli olabilir.

- AFRİKA'DA bazı bölgelerde etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanabilir. Seyahat edeceğiniz ülkede veya bölgede bu tür çatışmaların olup olmadığını önceden araştırmanız gerekir.

- AFRİKA kıtasının bazı bölgelerinde bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar görülebilir. Seyahat etmeden önce gitmeyi planladığınız bölgelerde hangi aşıların gereklilik olduğunu öğrenmek için sağlık kuruluşları veya seyahat sağlığı uzmanlarına danışmanız önemlidir.

- KİŞİSEL ilaçlarınızın yanı sıra Afrika geziniz esnasında belli başlı ilaçları yanınızda bulundurmanız da önemlidir. Özellikle sıtma gibi yaygın hastalıklara karşı korunmak için doktorunuzun önerdiği bir sıtma ilacınızı yanınızda bulundurmalısınız. Diğer yandan el hijyenine dikkat etmek için el dezenfektanı gibi sağlık malzemelerini de bavulunuza eklemenizde fayda vardır.