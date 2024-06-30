Kahraman geçmişi sandıktan çıktı

İzmirli iş insanı ve iletişimci Haşmet Hun Bozkır, halasının sandığından çıkan madalyalar sayesinde ait olduğu vatansever soyağacı ile tanıştı. Büyük dedesi Süleyman Bozkır'ın Kafkas Savaşları gazisi, büyük dedesi Süleyman Pala'nın Çanakkale Savaşı gazisi, büyük dayısı Ahmet Pala'nın Çanakkale Savaşı şehidi, dedesi Haşmet Bozkır'ın İstiklal Savaşı gazisi, eniştesi Mehmet Severoğlu'nun Kore savaşı gazisi, kuzeni Mehmet Açar'ın Kıbrıs Savaşı gazisi olan Bozkır, atalarının hikayelerini anlattı.

1. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, 3. Kolordu, 8. Fırka 23. Alay, 3. Tabur, 2. Bölük Conktepe, Çanakkale 27.05.1915

ATATÜRK İLE OMUZ OMUZA

Onların kahramanlık öykülerinin yanında insan hikayelerini de dinleme ve yaşama fırsatını bulduğunu söyleyen Hun, Bozkır, "Haşmet dedemin, kendi babasıyla ilgili bir cepheden bir ben gelirdim, bir cepheye babam giderdi dediğini hatırlıyorum. Çocukken bu hikayelerin değerini anlayamasam da, bugün ülkemizin bayrağı özgürce dalgalanıyorsa, biz bu ülkede onurumuzla, şerefimizle hayatımızı sürdürüyorsak, bundaki en büyük pay şehit ve gazilerimizin olduğunu anlıyorum" diye konuştu. Altay-Tanrı dağları, Güney Sibirya ve Hazar'ın doğusuna kadar uzanan bölgede gelişen Orta Asya Türk kültürünün M.Ö. dört bin yılına kadar uzandığına dikkat çeken Hun ' Kurganlarda, anıtlarda yaşayan, motiflerlerle, damgalarla kayalara kazınmış izlerimiz bu yiğitlik, cesaret ve adalet dolu gerçeği taçlandırıyor. Atalarımızın, kervansaraylarda, medreselerde, darüşşifalarda, rasathanelerde, külliyelerde ve medreselerde ürettiği özgün bilgiler insanlık tarihi boyunca bilime, sanata ve düşünce dünyasına hizmet etmiş, insanlığın ortak mirasına damgasını vurmuş. Binlerce yıl içinde 3 kıtaya yayılan olağanüstü yolculuğumuz bugün bizlere benzersiz bir tarihe ve hikayeye sahip olma fırsatı veriyor' diye konuştu. Haşmet dedemiz, Süleyman dedemiz ve Ahmet dayımız, Mustafa Kemal Atatürk'le omuz omuza savaşmış insanlar diye konuşan Hun, "Büyük dayımız Ahmet Pala, Çanakkale'de şehit olmuş. Mustafa Kemal Atatürk, benim için her şeyden öte, olağanüstü bir kişiliğe sahip, eşsiz bir insanoğludur. Sadece Türklerin değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Vatan sevgisinin, her tür zorluğun üstesinden gelebilme yeteneğinin, dehanın, inancın ve asaletin vücut bulmuş halidir. Mustafa Kemal Atatürk, kendi hayatını bir esere dönüştürebilmiş nadir insanlardan biridir. Hayatı savaş alanlarında geçmesine rağmen, ' Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir' , ' Yurtta barış, dünyada barış' diyen tek komutandır. Bu yüzden kendisi benim ve benim gibi milyonlarca Türk çocuğunun ışığı, yol göstericisi ve atasıdır" dedi.

"NESİLLER BOYU TAŞINACAK GURUR"

Hun, 'Bu hazinelere ne zaman baksam, Türkiye'nin geçmişine doğru bir yolculuk yapıyorum. Bir araziyi çevirip, buraya ' vatan' dediğinizde, oranın kendiliğinden bir vatan haline gelmediğini anlıyorum. O yüzden madalyaları, ıslak imzalı beratları, terhis belgelerini, nüfus cüzdanlarını, pasaportları, askeri kimlikleri, savaş notlarının bulunduğu not defterlerini evimin en güzel köşesinde sergileyecek ve gereken manevi değeri vereceğim. Kurtuluş mücadelesi verenlerin bir evladı olarak, atalarımdan kalan kutsal emanetlere gözüm gibi bakacağım. Allah'ın izniyle, bu gururu nesiller boyu taşıyacağız.' dedi.

MADALYALI AİLE ÜYELER

- SÜLEYMAN BOZKIR, KAFKAS SAVAŞLARI ( GAZİ)

- SÜLEYMAN PALA, ÇANAKKALE SAVAŞI ( GAZİ)

- AHMET PALA, ÇANAKKALE SAVAŞI ( ŞEHİT)

- HAŞMET BOZKIR, İSTİKLAL SAVAŞI ( GAZİ)

- MEHMET SEVEROĞLU, KORE SAVAŞI ( GAZİ)

- MEHMET AÇAR, KIBRIS SAVAŞI ( GAZİ)