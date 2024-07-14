Avrupalı turistin son gözdesi İzmir

Konak Meydanı

İzmir denince ilk akla gelen Konak, şehrin en meşhur meydanı. Burası Saat Kulesi, İlk Kurşun Anıtı, Yalı Camii, Konak İskelesi ve daha birçok kültürel mekânla Türkiye'nin en önemli buluşma noktalarından biri. Meydan 24 saat yaşayan bir merkez konumunda, çevresindeki aydınlatmalar ile meydan geceleri ayrıca güzelleşiyor. Konak Meydanı etrafında İzmir Körfezi manzaralı parklar, yürüyüş alanları, mağazalar, kaferestoranlar yer alıyor. Ayrıca Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Alsancak Sevgi Yolu gibi popüler lokasyonlara da çok yakın.

Kordon

Meşhur kordon boyu, Türkiye'nin en güzel kordonlarından biri. Uzun sahil ve ona eşlik eden parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları, muhteşem deniz manzarası ile birleşiyor. Kordon, İzmir merkezinin en rahat, en enerjik, en özgür alanlarının başında geliyor. Kordon'da özgürce yürüyebilir, balık tutanları izleyebilir, çimenlerde doğayla bütünleşebilir veya çevredeki cafe-restoranlarda dinlenebilirsiniz. Kordon'daki vapur iskelesinden güzel bir deniz yolculuğuna çıkabilirsiniz. Ayrıca 2020 yılında hizmete sokulan nostaljik tramvayla gezini taçlandırmak mümkün.

Kültürpark

Kültürpark, 1936 yılında Atatürk'ün isteği üzerine kurulmuş. Açıkhava tiyatrosu, sergi salonları, konferans salonları, sanat merkezleri ve spor salonları, yürüyüş parkurları gibi birçok tesise ev sahipliği yapıyor. Kurulduğu zamandan beri İzmir Enternasyonal Fuarı burada düzenleniyor. İzmir'in en sevilen alanlarından biri olan Kültürpark'ta 8000'den fazla ağaç ve bitki türü yer alıyor.

Agora Ören

Yeri İzmir'in merkezinde bulunan tarihi bir hazine olan Agora Ören Yeri, Konak ilçesi Basmane semtinde yer alıyor. Agora, Kemeraltı ile Kadifekale arasında kurulmuş olan Symrna Antik Kenti'nin Helenistik ve Roma dönemlerinde kullanılan ve idari, sosyal, kültürel ve dini işlevlere sahip kent merkezi. Agora'daki kalıntılar en eski M.S. 2. yüzyıla tarihleniyor. İzmir Agorası olarak da bilinen Agora, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiş. Şehrin içerisinde, Efes Antik Kenti'nin minyatürü diyebileceğimiz Agora'da birçok kalıntıyla birlikte lahitler, heykeller ve bir de su yolu bulunuyor. Agora Ören Yeri'nde kazı çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Kadifekale

İzmir merkezindeki en etkileyici tarihi yapıların bir diğeri Kadifekale. 186 metre rakımlı bir tepede yer alan ve Kadifekale'nin M. Ö. 3000'li yıllarda Büyük İskender'in ölümünden sonra inşa edildiği düşünülüyor. Antik kaynaklarda Pagos olarak anılan Kadifekale ismini İzmir'in içinde bulunduğu bölgeye hükmeden Kraliçe Kaydafe'den almış. Kadifekale, şehrin savunma sisteminin merkezi noktasını oluşturuyormuş. 15. yüzyılda Osmanlı döneminde değiştirilen ve çeşitli eklemeler yapılan kalenin 20 ila 25 metre yüksekliğindeki surları dikkat çekiyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir ve çevresinde bulunan antik kentlerden çıkarılan eserlerin sergilendiği müzenin hem içerisinde hem de bahçe kısmında eserler, lahitler ve mezar kitabeleri yer alıyor. İzmir Arkeoloji Müzesi'nde Bayraklı (Smyrna), Efes, Bergama, Milet, Klazomenai, Teos ve İasos gibi Ege Bölgesi'nin çeşitli bölgelerinde kazılarda ortaya çıkarılan ve Batı Anadolu tarihine ışık tutan buluntular sergileniyor. Üç katlı müze binasında sergileme salonları, depolar, laboratuvarlar ve kütüphane yer alıyor.

Tarihi Havagazı Fabrikası

İzmir'in sembol yapılarından bir olan tarihi Havagazı Fabrikası, 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuş. 1955 yılında kapatılan fabrika İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilip 2008 yılında kültür merkezi haline getirilmiş. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi kapalı ve açık bölümleri, kafeterya, okuma salonu, atölye gibi alanları içeriyor. Konserler ve festivallere ev sahipliği yapan Tarihi Havagazı Fabrika Kültür Merkezi, İzmir'de gençlerin en önemli uğrak noktalarından biri.

Basmane Garı

Basmane Garı, İzmir Konak'ta Basmane semtinde yer alıyor Basmane Garı, İzmir-Basmane-Manisa Afyonkarahisar demiryolunun başlangıç noktasını oluşturuyor ve 25 Ekim 1866'da hizmete girmiş. Bu özelliği ile Basmane Garı, Alsancak Garı'ndan sonra Türkiye'nin en eski ikinci garıdır. Döneminin Neo-klasik özelliklerini yansıtan Basmane Garı'nda Fransız mimarisinin izleri görülebiliyor. Günümüzde entegre metro hattı, mavi tren hatları, ekspres hatları, hızlı tren hatlarıyla aktif olarak kullanıma devam ediliyor.

Tarihi Asansör

Tarihi Asansör, aşağıdaki Mithatpaşa Caddesi ile yukarıdaki Halil Rıfat Paşa semtini birbirine bağlıyor. Bina yaşlı, hamile ve çocukların 155 basamaklık dik merdivenleri tırmanmasının zorluğuna çözüm üretmek amacıyla 1907 yılında Nesim Levi tarafından inşa ettirilmiş. Kulenin tuğlaları Marsilya'dan olarak özel getirilmiş. Uzun yıllar kişilerin mülkiyetinde kalan asansör binası 1983'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanmış ve restore edilerek 1992 yılında hizmete açılmış. Aktif olarak hizmet vermeye devam eden asansörden İzmir'in eşsiz manzarasını panoramik olarak izleyebilirsin. Asansörün en üst katında bir kafe ve seyir terası yer alıyor.Tarihi Asansör'ün hemen alt girişindeki yer alan Dorio Moreno Sokağı, karşılıklı sıralanmış Rum evleri, sanat atölyeleri, galerileri ve sokağı süsleyen eşsiz heykelleriyle meşhur.

Kemeraltı Çarşısı

Kemeraltı, İzmir'in hatta dünyanın en eski çarşılarından biri. Kemeraltı Çarşısı 1650-1670 yılları arasında yaptırılmış. Aslında üzeri kapalı, tonozlu ve kiremit örtülü inşa edilen çarşı günümüzde büyük bir açık hava pazarı konumunda. Yaklaşık 5 km'lik bir alana yayılmış olan Kemeraltı Çarşısı'nda 15.000'den fazla dükkân ve mağaza yer alıyor. Bu özelliğiyle İzmir'de alışveriş denildiğinde akla gelen ilk mekân. Kemeraltı Çarşısı'nda birçok han, cami ve çarşı da yer alıyor. Kızlarağası Hanı, Abacıoğlu Hanı, Yeşildirek Hamamı ve Çarşısı, Hisar Camii ve balıkçılar pazarı Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan ve akla gelen ilk duraklardan.

Saat Kulesi

Kartpostalların ve fotoğrafların vazgeçilmez bir öğesi olan Saat Kulesi, İzmir'in sembol yapısı. 1901 yılında Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla yaptırılmış. Özgün mimarisiyle dikkat çeken Saat Kulesi Yalı Camii'nin hemen yanında, Kemeraltı Çarşısı'nın ise girişinde yer alıyor.

Efes Antik Kenti

Doğu ile Batı arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti idi. Bu konumu Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. Efes, antik çağdaki önemini yalnızca buna borçlu değildir. Anadolu'nun eski anatanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes'te yer alır. Efes'teki Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Bazilikası, Çukuriçi Höyük de bu bölgede yer alır.

Meryem Ana Evi

Özellikle Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen Meryem Ana Evi Selçuk'a 9 km. uzaklıktaki Bülbül Dağı üzerinde bulunuyor. İsa'nın ölümünden 4 ya da 6 yıl sonra St. John'un Meryem Ana'yı Efes'e getirdiği bilinmektedir. 1891 yılında Lazarist papazlar Alman rahibe A.Katherina Emmerick'in rüyası üzerine Meryem Ana'nın son günlerini geçirdiği evin araştırmalar sonunda bu ev olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bu olay Hıristyanlık dünyasında yepyeni bir buluş olmuş ve tüm dünya din alemine ışık tutmuştur. Haç planlı ve kubbeli olan bu yapı daha sonra restore edilmiştir.