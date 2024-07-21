Arkas Sanat Alaçatı iki sergiyle açıldı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de sezonun 12 ay sürmesi için pek çok çalışma yapılıyor. Yıl boyu kalıcı ve süreli sergiler ile bu sergilere paralel tasarlanan sanatçı konuşmaları, seminer, atölye gibi etkinliklerle ev sahipliği yapacak Arkas Sanat Alaçatı kapılarını sanatseverlere açtı. Çeşme Belediyesi desteğiyle hayata geçen Arkas Sanat Alaçatı, kalıcı ve süreli sergi salonları ile her disiplinden kültür-sanat etkinliklerine zemin olacak atölye alanlarıyla İzmir'de çağdaş sanat buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Açılışını kalıcı ve süreli olmak üzere iki farklı sergiyle gerçekleştiren Arkas Sanat Alaçatı ile Çeşme'nin kültür-sanat etkinliklerinin zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

YATIRIMA DEVAM

Açılışta konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, "Arkas Sanat Alaçatı, bizim 5. sanat merkezimiz. İzmir'de ilk sanat merkezimizi 2011 yılında açtık. 13 yıl evvel başladık sanata yatırım yapmaya devam edeceğim. Çeşme'nin yalnızca 2 ay değil tüm yıl akıllara gelmesi lazım. İnsanların yaz-kış ziyaret edebileceği, her disiplinden, kültür-sanat etkinliklerine ve sanat buluşmalarına ev sahipliği yapabilecek bir sanat merkezi tasarladık. İki sergi salonumuz var. Biri kalıcı diğeri geçici sergi olarak sanatseverlere hizmet verecek. Kalıcı sergimiz, 2017 yılında önce İstanbul'da ardından da İzmir'de Arkas Sanat Merkezi'nde açtığımız Victor Vasarely sergisi. Op Art akımının öncüsü ve benim çok sevdiğim bir sanatçı. İzmir'in ve hatta Türkiye'nin kültür-sanat ortamındaki en büyük ihtiyaçlardan biri de genç sanatçıların, izleyiciyle buluşacakları mekanların sayıca artması. Yeni mekânımız Arkas Sanat Alaçatı'da bu ihtiyaca çözüm olmayı hedefledik. Süreli sergimizi ise genç sanatçılara, modern ve çağdaş sanata yer verecek şekilde kurguladık. Yeni Topraklar/New Lands başlıklı özel koleksiyonlardan derlenmiş uluslararası çağdaş sanat sergisi ile genç sanatçılara da destek olmayı amaçladık" diye konuştu.

SÜRELİ SERGİ

- GENÇ SANATÇILAR 'YENİ TOPRAKLAR'DA BULUŞUYOR

ARKAS Sanat Alaçatı'nın Yeni Topraklar/ New Lands başlıklı ilk süreli sergisi Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlanıyor. Resim, heykel, desen, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı tekniklerle üretilen eserlerin yer aldığı sergide 40 yaş altındaki 155 genç sanatçının farklı eğilimlerle zenginleştirdikleri 157 eseri yer alıyor. Türkiye, Avusturya, Almanya, İsviçre ve Fransa'daki özel koleksiyonlardan derlenmiş uluslararası çağdaş sanat seçkisinden oluşan sergi, ayak sesleri duyulan genç sanatçı kuşağının tüm farklı eğilimlerini ve Türkiye sanat ortamında daha önce görülmemiş deneyimlerini ilk kez kurumsal olarak tartışmaya açıyor. Aralarında David Shrigley, Alice Guittard, Adam Vackar, Amir Khojasteh, Ekaterina Gerasimenko, Eugenia Vereli, Fernao Cruz, Itamar Gov, Jinoos Misaghi, JiSun Lee'nin de bulunduğu çok sayıda uluslararası sanatçının çalışmalarının Türkiye'de ilk kez gösterileceği sergide, Paris'teki Antoine de Galbert Koleksiyonu seçkiye özel katkılarıyla yer alıyor.

KALICI SERGİ

- DEVRİMCİ BİR SANATÇI VICTOR VASARELY

Arkas Sanat Alaçatı'nın Lucien Arkas Sergi Salonu'nda kalıcı olarak izleyicilerle buluşacak Arkas Koleksiyonu'nda Victor Vasarely (1906-1997) sergisi de bir kez daha sanatçının form ve çizgileri izleyicide "hareket" olgusuna nasıl dönüştürdüğünü gündeme getiriyor.