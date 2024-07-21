Bu hafta burcunuzu neler bekliyor? Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol değerlendirdi: Mantığımızı ön plana çıkarmamız gerekiyor

KOÇ Güven duygusu önemli

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz.

Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.

Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.

BOĞA İstekleriniz değişiyor

Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz.

Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir.

Hayal kırıklıklarına yatkınsınız.

Platonik duygular için ideal bir dönem fakat bu duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz.

İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız tereddütleri yenmenize yardımcı oluyor.

İKİZLER Çekici ve aktifsiniz

Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız.

Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak.

Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.

Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.

YENGEÇ Duygusal ve mantıklısınız

Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek.

Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz.

İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir hafta içindesiniz. Başkalarının fırsatlarıyla kendi arzularınızı birleştireceksiniz. Meditasyon yapmanızda yarar var.

ASLAN Abartıdan uzak kalmalısınız

Etrafınızda iyi niyetli kişiler olduğu gibi size olumsuz gelebilecek kötü kişilerin varlığınız da unutmamalısınız. Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanızı gerekiyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz.

Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz.

Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geliyorsunuz.

Birlikte iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleri ortaya çıkacak.

BAŞAK Yardımlaşma duygunuz ön planda

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkileme çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

Akılcı olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.

Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz.

Eski ve yeni ilişkiler aklınızın karışmasına neden olacaktır. Hata yapmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ Yoğun planlar yapıyorsunuz

Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız.

Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz.

Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız.

AKREP Dostluklarınız önemli

Bu hafta, güçlü dostlukların temelini atacaksınız. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız.

Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek.

Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız.

Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz.

Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

YAY İddialı ve akıllısınız

Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz.

Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Yeni dostluklara ve iş birliğine hazır bir dönemdesiniz.

Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz.

Yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz.

OĞLAK Hayallerinizi gerçekleştirin

Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Ailenizin kadınları ve erkeklerinin geleneksel davranışları sizde sorun yaratacaktır.

Siz, ilginç kişileri sevdiğiniz için, bu durumdan rahatsız olacaksınız.

Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz.

KOVA Değişimlere hazır olun

Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz. Yine dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız.

Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir.

Özellikle, sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz.

BALIK Takıntılı olmayın

Duygusal zaaflarınız artabilir.

Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz.

Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz.

Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir.

Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak düşünceleriniz doğrultusunda kenetlenerek problemlerinizin üzerine gideceksiniz.