Evcil dostlarla yolculuk rehberi

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte evcil hayvan sahibi olan vatandaşlar, sevimli dostlarını da tatil planlarına dahil etmeyi düşünüyor. Evcil hayvanların ailemizin bir parçası olduğunu ve birçok insanın tatil, taşınma veya kısa süreli gezilerde onları da yanlarında götürmek istediğini belirten Uğur Selin Çelikten, evcil hayvanlarla araba yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların olduğuna dikkat çekti. Çelikten, tatil sezonunda evcil hayvanıyla birlikte seyahat etmek isteyen vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

ARAÇ İÇİ EMNİYET: Evcil hayvanınızı araç içinde serbest bırakmak yerine, uygun bir taşıma çantasında veya kafesinde tutun. Emniyet kemeri aparatıyla sabitlemek, ani fren durumlarında onun güvenliğini sağlar. Mecburkalmadıkça küçük dostunuzu arabada yalnız bırakmayın. Ancak kısa bir süreliğine bırakmanız gerekiyorsa camların aralık kalmasına dikkat edin.

BESLENME, MOLA VE SU: Uzun yolculuklarda düzenli aralıklarla mola verin. Evcil hayvanınıza su içme ve kısa yürüyüş yapma imkânı tanıyın. Evcil hayvanınızla yola çıkmadan önce mama verilmemeli, su ise çok az miktarda verilmelidir. Aksi takdirde yolda araba tutmasının etkisiyle midesi daha da bulanacak mamayı ve suyu kusacaktır. Yanınıza mutlaka su almalısınız ve gerektiğinde azar azar içirmelisiniz. Köpeğinizin çok susasa dahi bir anda çok su içmesi, yine kusmasına neden olabilir. Sık sık, az az su tüketimi yolculuk esnasında daha sağlıklı olacaktır.

ARAÇ İÇİ SICAKLIK: Özellikle sıcak havalarda evcil hayvanınızı asla kapalı bir araçta bırakmayın. Araç içi sıcaklık hızla yükselerek tehlikeli hale gelebilir. Sıcak havalarda yolculuk sırasında araba klimasını da açmak soğuk çarpmasına sebep olabilir ve çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu durumda zaman zaman çok soğuk ve sert olmayacak şekilde klimayı açıp araba soğuduğunda kapatmak ve bu şekilde ideal sıcaklığı yönetmek en doğru tercih olacaktır.

TUVALET İHTİYACI: Eğer bir kediyle seyahat ediyorsanız ve yolculuğa alışkın değilse mutlaka taşıma kafesinde durmalı ve taşıma kafesinin altına hasta altı bez serilmelidir. Yanınıza her ihtimale karşı kum ve kum kabı almalısınız. Köpeğinizle seyahat ediyorsanız sık sık molalar verip tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamalısınız. Çünkü yolculuk stresiyle, tuvalet ihtiyacı da artacaktır. Köpekler bir yerde durduğunuz zaman tuvalet ihtiyaçlarını giderebilir ama kediler yanınızda kum taşısanız bile orayı tercih etmeyebilir. Bunun için onların idrarlarını emen ve kutularını temiz tutan pedler de kullanılabilirsiniz.

TOPLU TAŞIMA SEYAHAT PROSEDÜRLERİNİ İHMAL ETMEYİN!

■ Kendi aracıyla seyahat eden vatandaşlar için denetim yapılmıyor ancak toplu taşıma araçlarında bazı zorunlu kontroller bulunuyor. Seyahate çıkmadan önce pet sahiplerinden mikroçip ve kuduz aşısı uygulaması başta olmak üzere gerekli aşılarla birlikte seyahat raporu isteniyor. Yeni yasayla birlikte; karayolu yolculuğu esnasında yolcunun oturduğu kısımlarda taşıma kutusuyla birlikte hayvanla, sahibinin yanında seyahat edebiliyor.

■ Hayvan pasaportlarına 'bulaşıcı hastalığı yoktur, seyahat etmeye uygundur' şeklinde kaşe mühür basılması gerekiyor. Eğer hayvan kuduz aşısı yapılamayacak ve mikroçip takılamayacak durumdaysa ya da çok küçükse bir ön muayene yaptıktan sonra onun için bir dilekçe yazılabiliyor.

■ Öte yandan araba ile ülke dışına çıkılacaksa Avrupa Birliği ülkeleri, hayvanlardan mutlaka kuduz titrasyon testi istiyor. Bu test için evcil hayvandan kan alınıyor ve Ankara'daki resmi devlet laboratuarında analiz edilip titrasyon seviyesi raporlanıyor. Kandaki kuduz titresi uygunsa hayvan yurt dışında çıkabiliyor."

YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR VETERİNER KONTROLÜ: Yolculuktan önce mutlaka veteriner hekiminizi ziyaret edin. Evcil hayvanınızın sağlık durumunu kontrol ettirin ve gerekli aşıların yapıldığından emin olun. Evcil hayvanınız, yolculukta çok stres oluyorsa; veteriner hekiminizin önerdiği hafif sakinleştiriciler kullanılabilir. Bunlar genellikle macun şeklinde hastayı bayıltmayan ama stresini azaltan içerikteki ilaçlardır ve güvenli doz aralığı çok geniştir.

TAŞIMA ÇANTASI VEYA KAFESİ: Evcil hayvanınızın rahat ve güvende hissedeceği uygun bir taşıma çantası veya kafesi edinin. Kafesin içine onun tanıdığı bir battaniye veya oyuncak koyarak veya küçük ödüller vererek daha rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz. Genellikle bebekliğinde çok seyahat eden hayvanlar, ileriki yaşlarda araba seyahatlerine çok alışkın olurlar.

KİMLİK VE MİKROÇİP: Evcil hayvanınızın kimlik bilgilerini içeren bir tasma ve mümkünse mikroçip taktırın. Olası kaybolma durumlarında geri bulunmasını kolaylaştırır.