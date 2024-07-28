Duygularımızla hareket etmememiz gereken bir hafta

KOÇ Güven duygusu önemli

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.

BOĞA İstekleriniz şekil değiştiriyor

Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat bu duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

İKİZLER Çekici ve aktifsiniz

Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor.

Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Sözleri yerine getirilmelisiniz. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.

YENGEÇ Duygusal ve mantıklısınız

Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek.

ASLAN Abartıdan uzak kalmalısınız

Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanızı gerektiriyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için, bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz. Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geliyorsunuz. Birlikte iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleri ortaya çıkacak.

BAŞAK Yardımlaşma ön planda

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız. Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Eski ve yeni ilişkiler aklınızın karışmasına neden olacaktır. Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı.

TERAZİ Yoğun planlar yapıyorsunuz

Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Kalbi boş olanlar; geçici fakat eğlenceli olan duygularla hareket ederlerken, yaşamlarını renklendirecekler. Bu arada, bazı küçük kaçamaklar söz konusu olabilir. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız.

AKREP Dostluklarınız önemli

Bu hafta , güçlü dostlukların temelini atacaksınız. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. . Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak isteyeceksiniz. konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

YAY İddialı ve akıllısınız

Yeni dostluklara ve iş birliğine hazır bir dönemdesiniz.. Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız.. Haftayı hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz.

OĞLAK Hayallerinizi gerçekleştirin

Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz. Etkin grup arkadaşlıkları her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz. Bu hafta yaşlı kimselerin desteği de üzerinizde olacaktır.

KOVA Değişimlere hazır olun

Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Özellikle, sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Sağlığınızla ilgili kararlar alacaksınız. Detoks ve spor birleşimi ile bedensel aksiyonunuz yükselecek. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz.

BALIK Takıntılı olmayın

Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak düşünceleriniz doğrultusunda kenetlenerek problemlerinizin üzerine gideceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.