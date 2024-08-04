Evcil hayvan beslemek erken bunamayı önlüyor

Dünyada yalnız yaşayan insanların sayısı artıyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra yalnız yaşamak bunama riskini artırabiliyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kedi veya köpek beslemek, insanları daha az yalnızlaştırarak bunama riskini azaltabilir. Dünyada yalnız yaşayan insanların sayısı artıyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra yalnız yaşamak bunama riskini artırabiliyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kedi veya köpek beslemek, insanları daha az yalnızlaştırarak bunama riskini azaltabilir.

İNSANLARIN YÜZDE 27'Sİ YALNIZ YAŞIYOR

Çalışmada incelenen 7 bin 945 yaşlı insanın üçte birinden fazlası evcil hayvan sahibiydi ve neredeyse yüzde 27'si yalnız yaşıyordu. Araştırmaya katılanlara bir kelime listesi verildi. Hem hemen hem de bir gecikmeden sonra hatırlamaları istendi. Sözel akıcılıkları, insanlardan bir dakika içinde yapabildikleri kadar çok hayvan ismi listemeleri istenerek ölçüldü. Yalnız yaşayan ve evcil hayvanı olanların yaş, bazı tıbbi durumlar ve egzersiz seviyeleri gibi beyin sağlıklarını etkileyebilecek faktörler dikkate alındıktan sonra bile dil becerilerinde daha yavaş bir düşüş oranı vardı. Bu da, başka insanlarla yaşayan evcil hayvan sahipleriyle aşağı yukarı aynıydı. Bu, sadece bir evcil hayvana sahip olmanın, yalnız yaşayan ve genellikle daha az günlük konuşma ve zihinsel uyarıma sahip olan kişilerde görülen sözel hafıza ve akıcılıktaki daha hızlı düşüş oranını 'tamamen telafi edebileceği' anlamına geliyor.

GERİLEME YAVAŞLIYOR

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmada, evcil hayvan sahibi olmanın başkalarıyla birlikte yaşayan kişilerde bilişsel gerileme oranını yavaşlatmadığı, sadece yalnız yaşayan kişilerde yavaşlattığı bulunmuştur. Ancak araştırmacılar, bu insanlar için bir hayvanla yaşamanın faydalı olabilecek 'basit bir değişiklik' olduğu konusunda hemfikir