Patili dostların tatil manzarala

İzmir Çeşme'nin farklı noktalarındaki beach clublarda ve plajlarda karşımıza çıkan irili ufaklı yüzlerce köpek türü, hayatlarından oldukça memnun. Çünkü sahipleri nereye giderse onlar da yanlarında eşlik ediyor. Kimi zaman kumsalda oynuyor, kimi zaman deniz keyfi yapıyor, kimi zaman kucaklarda dolaşıyor, kimi zaman da şişme su yatakları üzerinde anın tadını çıkarıyor.

Enerjisini atmak isteyen sevimli köpekler ise mekanların plajında sağa sola koşuşturup sahipleriyle kovalamaca oynuyor. Sudan hoşlanmadığı halde zorla denize sokulan bazı can dostları ise plaja çıkabilmek için büyük çaba sarf ederken komik görüntüler oluşturuyor. Patili dostlarını yanlarından ayırmak istemeyen pek çok kişi, gece gündüz onlarla birlikte vakit geçirmekten hayli mutlu görünüyor.