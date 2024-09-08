Aydın’ın gizli cenneti Koçak Kanyonu

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Koçak Kanyonu, doğada zaman geçirmek isteyenler için; kuş sesleri içinde yeşilin tüm tonlarıyla büyüleyici bir manzaraya sahip. Aydın'ın hemen başında Eğrikavak ve Akçaköy arasında yer alan doğa harikası Koçak Kanyonu, korunması gereken doğal alanların başında yer alıyor. Derin yarların oluştuğu vadinin her iki yanından geçen yollar doğal seyir terası görevi üstleniyor.

Vadiye hayat veren su, birçok yan dere tarafından beslenerek geçtiği Menoegüme, Gürlek ve Koçak gibi yörelerin ismiyle isimleriyle anılıyor.

Vadiye hayat veren su, birçok yan dere tarafından beslenerek geçtiği Menoegüme, Gürlek ve Koçak gibi yörelerin ismiyle isimleriyle anılıyor. Kanyon, sarmaşıklarla kaplı bitki koridorları ve tropikal orman hissi veren atmosferi ile yaz aylarında serinlemek isteyenlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Her bir köşesinden farklı güzelliklerin görüldüğü kanyon biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapıyor. Yukarıdan suya inildiğinde insanın kendini tropikal bir ormana girdiği hissi veren Koçak Kanyonu'nda özgün kliması sayesinde farklı bitki türlerini çok kısa mesafelerde görebilmek mümkün.

'ACİLEN KORUMA ALTINA ALINMALI'

Koçak Kanyonu'nun özellikle sonbahar aylarında sunduğu renk cümbüşü, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kanyonun korunarak geleceğe taşınabilmesi için koruma statüsüne alınması gerektiğini vurguladı. Sürücü, Koçak Kanyonu'nun eko turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu doğal güzelliğin korunmasının önemini ifade etti. Sürücü, "Özellikle doğa yürüyüşçülerinin büyük keyif alacağı, muhteşem güzellikleri izleyebileceği çok güzel rotalar bulunmaktadır. Koruma statüsü verildikten sonra burada yapılacak rota çalışması sayesinde, bölge köylerinden Eğrikavak ve Akçaköy ekoturizm faaliyetlerinden önemli katkı elde edecektir" dedi.