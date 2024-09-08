Tiyatrokare eylülde iki farklı oyunla İzmir’de

Nevra Serezli'nin uzun süre sonra tiyatroya döndüğü "Ağaçlar Ayakta Ölür", İzmir'de son kez sahnelenecek. 11 ödüllü oyununda Nevra Serezli, yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor.

Kadroda yer alan diğer oyuncular ise Aziz Sarvan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Meltem Özlevent, Murat Şahan ve Beyza Vural. İspanyol yazar-şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı duygusal komedinin çevirisi ve oyunun yönetmenliği Nedim Saban'a ait.

Oyun 10 Eylül Salı Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda, 11 Eylül Çarşamba Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konak Sahnesi'nde.

Tiyatrokare'nin 9 sezondur kapalı gişe oynanan "Ahududu" komedisi, genel istek üzerine 44. kez İzmir'de seyirci ile buluşuyor. AHUDUDU KOMEDİSİ

Bu harika komedide yalnızlığa radikal bir çözüm bulduklarını düşünen kadın karakterleri Suna Keskin ve Melek Baykal canlandırıyor. Nedim Saban, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Murat Turhan'ın da yer aldığı komedi oyunu, 28 Eylül Cumartesi Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konak Sahnesi'nde, 29 Eylül Pazar Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.