İzmir’den dünyaya uzanan başarı öyküsü

İzmir'in genç yeteneği Nehir Özzengin, 4 yaşında piyano eğitimine başladığı ilk yıllardan itibaren müzik dünyasında iz bırakmayı başardı. Olten Sanat Vakfı'nda aldığı eğitimle yeteneklerini geliştiren Özzengin, 15 yaşında Almanya'nın prestijli Karlsruhe Müzik Üniversitesi Piyano Bölümü'ne tüm sınavlardan tam puan alarak kabul edildi. Bugün Almanya'da yoğun bir eğitim programına devam eden Nehir Özzengin, toplamda 14 ulusal ve uluslararası müzik ödülünün de sahibi...

Nehir Özzengin, müzik yolculuğuna nasıl başladığını ve bu süreçte aldığı destekleri ise şöyle anlattı: "Ailem küçük yaşta yeteneğimi fark etti ve piyano dersleri aldırarak müziğe olan tutkumun artmasını sağladı. Olten Sanat Vakfı'nda aldığım eğitim, yeteneğimin gelişmesinde büyük rol oynadı. Küçük yaşlardan itibaren piyano konusunda disiplinli bir eğitim sürecinden geçmiş olmam başarılarımı perçinlememe yardımcı oldu."

Başarılar ile dolu müzik yolculuğun nasıl başladı?

Ailem küçükken yeteneğimi keşfetmişti. Piyano dersleri aldırarak müziğe tutkum gitgide arttı. Olten Sanat Vakfı Okulları, sanatı en naif ve güzel duygularla yaşayabileceğiniz ve öğrenebileceğiniz çok özel bir yer ve yeteneğimin gelişmesindeki rolleri çok büyük oldu.

19 yaşındaki Nehir Özzengin, genç yaşına rağmen başarılar ile dolu bir müzik kariyerine sahip...

DEPREMZEDE MÜZİSYENLER

Vakıfla bir çalışma yapmışsınız sanırım yakın zamanda...

Evet, bir ustalık sınıfı çalışması gerçekleştirdik ve bu çalışmanın ardından verdiğimiz konserde elde edilen gelirin 6 Şubat depreminde enstrümanlarını kaybeden depremzede müzisyenlere bağışlamıştık.

Bu zorlu yolda nasıl destekler aldın?

Benim gibi genç bir sanatçının yetişmesinde aile desteğinin ve karşısına çıkan burs imkanları ile fırsatlar çok önemliydi. Bu uzun ve bitmeyen bir yol. Bu yolda karşılaşacağımız her türlü yardım ve destek bizim için çok değerli. Yurtdışında eğitim masraflarının yüksek olması, ve yarışmalara katılabilmek için her zaman finansal desteğe ihtiyaç duyuyoruz.

EĞİTİME DEVAM EDİYORUM

Geldiğin noktadan bahsedelim...

Şimdi Almanya'da yoğun bir eğitim hayatına devam ediyorum. Müziğin her alanından beslenerek sürekli olarak müzikle iç içe bir yaşam sürdürüyorum. Bu yıl hem Almanya'da hem de Türkiye'de birçok konser ve resital verdim. Solo klasik müzik resitallerinin yanı sıra, "Klasikten Caza" adını verdiğimiz ve farklı müzik türlerini bir araya getirdiği bir konser serisine başladım. Aynı zamanda beste de yapıyorum. "Umuda Haykırış" isimli eserle Lüksemburg'daki Uluslararası Artistes en Herbe Beste Yarışması ve Türkiye Halıcı Beste Yarışması'ndan birincilik ödülleri kazandım

Senin gibi farklı branşlarda gençlere verebileceğin mesajlar nelerdir?

Bir konuda başarıya ulaştığınızı düşündüğünüzde bile, hiçbir şeyin değişmediğini fark ederseniz, daha fazla ve sürdürülebilir başarılar elde etmeye çalışın. Hayaller, elde edilecek istikrarlı başarıların arkasında bekliyor olabilir. Bir alanda uzmanlaşmak ve başarılı olmak istiyorsanız, örneğin müzik alanında sadece çalmak değil, eserin yorumuyla, bestecisiyle, her şeyiyle öğrenmeniz gerekiyor."