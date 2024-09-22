Şimdi Gaziantep zamanı

Gaziantep'e dünyanın dört yanından lezzet ve kültür aşıkları geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu festivalle yalnızca lezzetleri değil, bir halkın binlerce yıllık mirasını, cesaretini ve kardeşliğini dünyaya sunuyor. Her cümlesinde, her dokunuşunda bu toprağa duyduğu sevgi ve inanç var. Bir festivalin ötesinde, Gaziantep'in dirilişinin, kültürle yoğrulmuş bir kalkınma hikâyesinin gözler önüne serildiği buluşmada, Fatma Şahin ile şehrin kalbinde yanan ateşe dair unutulmaz bir sohbete tanıklık ediyoruz. Şehrin sokakları adeta lezzetle, kültürle ve coşkuyla dolup taşıyor.

■ GASTROANTEP, GAZİANTEP İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Bu festival Gaziantep'in ruhudur! Burada sadece yemek değil, binlerce yıllık tarihimiz, toprağımız, insanımızın emeği var. Bu şehrin genlerinde bereket, kardeşlik ve muhabbet yatıyor. Güneşten aldığımız gücü sofralarımıza, tarihimizden aldığımız cesareti ise projelerimize taşıyoruz. Gastro- ANTEP, bir şehrin sadece mutfağıyla değil, yüreğiyle de dünyaya seslenmesidir. Gaziantep'in kapıları bu festivalde dünyaya açılıyor ve biz bu kapıdan hep birlikte geçiyoruz.

■ GAZİANTEP'İ "BÖLGENİN KALDIRACI VE DESTİNASYONU" OLARAK TANIMLIYORSUNUZ. BU TANIMI AÇABİLİR MİSİNİZ?

Gaziantep sadece kendi gücünü değil, tüm bölgenin gücünü sırtında taşıyor. Burada Hatay'ın, Kahramanmaraş'ın, Mardin'in sesini de duyuyorsunuz.

Biz bu toprakların bir mozaiğiyiz ve bu mozaiğin her taşı kıymetli.

Gaziantep, bu bölgenin merkez üssü; sanayisiyle, turizmiyle, gastronomisiyle tüm şehirleri ileriye taşıyor. Şimdi akıllı şehir, dirençli şehir vizyonuyla, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da dikkati üzerimizde. Biz, bu bölgeyi sadece yaşatmak değil, geleceğe taşımak istiyoruz!Gaziantep'te bu güç, bu inanç var.

■ GASTROANTEP BİR ÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİP YAPIYOR. BU ETKİNLİKLERİN ŞEHİR İÇİN TAŞIDIĞI ANLAM NEDİR?

Burası sadece yemek yapılan bir yer değil, burası bir mutfak devriminin merkezi. Etkinliklerde, şeflerimiz sadece tabak hazırlamıyor, aynı zamanda Gaziantep'in ruhunu dünya mutfaklarına taşıyor. Vegan, vejetaryen ve şifa odaklı tarifler yapılıyor, ama aslında bu tariflerin içinde Gaziantep'in güneşi, toprağı ve insanımızın emeği var. Her bir tabak, bu şehrin hikayesini anlatıyor ve her lokma ile dünyaya 'Biz buradayız!' diyoruz.

■ GAZİANTEP, AYNI ZAMANDA SANAYİ VE TARIMIYLA DA GÜÇLÜ BİR ŞEHİR. BU FESTİVAL, ŞEHRİN BU YÖNLERİYLE NASIL BÜTÜNLEŞİYOR?

Gaziantep, fıstığıyla, baklavasıyla bilinir, ama burada sanayi damarlarımızda akar! Sanayi, gastronomi, tarım.. Bunlar birbirinden ayrı değil, hepsi aynı toprağın ürünü. Fıstığımızı dünyanın en büyük sanayi makineleriyle işleyip, en leziz baklavamızı yapıyoruz. Sanayi olmadan bu lezzeti yaratamayız. Ama en önemlisi, biz sadece endüstri şehri değiliz, biz insanımızla büyüyen, toprağından gücünü alan bir şehiriz. İşte bu festivalde, Gaziantep'in tüm bu yönlerini bir araya getiriyoruz. Lezzetle sanayiyi, geçmişle geleceği birleştiriyoruz.

■ HER GELİŞİMİZDE BURADA BİRÇOK YENİLİK GÖRÜYORUZ. BU KEZ DE YENİ MÜZELERİN VE BİRÇOK FARKLI TESİSİN AÇILIŞINA BERABER KATILDIK. ONLAR HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİRSİNİZ?

Gaziantep'i sadece gastronomiyle değil, her yönüyle ileri taşımayı hedefliyoruz.

Sabun Müzesi ve Pekmez Müzesi gibi projelerimizle, şehrimizin geleneksel üretim kültürünü geleceğe taşıyoruz.

Aynı zamanda, Bebek Kütüphanesi ile çocuklarımızı daha hayatlarının en başında kitapla buluşturuyor, onlara okuma sevgisini kazandırıyoruz. Ancak en gurur duyduğum projelerimizden biri de Ortez Protez Merkezi. Burada, özellikle depremde ve çeşitli kazalarda uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz protez desteği sağlıyoruz.

Bu projeyle insanların hayatına dokunuyor, onlara yeni bir umut veriyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi ile de toplumsal dayanışmayı artırıyor, herkesin eşit şekilde hizmet alabileceği bir şehir inşa ediyoruz. Gaziantep, sosyal anlamda kapsayıcı, her kesimi kucaklayan ve herkesin kendini değerli hissettiği bir şehir olarak geleceğe koşuyor.

■ İZMİR MÜTHİŞ BİR ZENGİNLİĞE SAHİP. İZMİR'İN BU NOKTADA EKSİKLERİ YA DA ŞUNU GÖZDEN KAÇIRMAMAK DİYEBİLECEĞİNİZ ÖNERİLERİNİZ VAR MI?

İzmir, güzeller güzeli şehrimiz.

İzmir'i böylesine güzel yapan da çok değerli İzmirlilerdir. Ata tohumu orada da var, bereketli topraklar, inanılmaz bir Güneş, hiç bir yerde bulamayacağınız bir iklim, doğal güzellikler, hepsi İzmir'e armağan edilmiş.

Yani un var, şeker var ama...

■ AMA?

İşte bunun yanıtını İzmir'in vermesi gerekiyor...