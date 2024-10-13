Dünyanın en sıra dışı otelleri

HOTEL PALACİO DE SAL (BOLİVYA)

Bolivyada bulunan bu oteli gördüğünüzde normal bir otel diyebilirsiniz ama bu otel ne betondan, be samandan ne de buzda... Bu otel tamamen tuzdan yapılmış bir otel. Odaların tavanı tuz bir kubbe ile ihtişamlı hale gelen odaları da gayet güzel ve konforlu.

GİRAFFE MANOR (KENYA)

Kenya'da bulunan Giraffe Manor size zürafaların eşlik ettiği, şirin mi şirin ve Kenya'da olduğuna inanamayacağınız bir otel. Otelin bütün konsepti zürafa teması içeriyor. Zürafa malikanesinde sabah gözünü açar açmaz karşınızda size bakan tatlı bir suratla başlıyormuş bilginize...

WHİTEPOD OTEL (İSVİÇRE)

İlk sırada bulunan Whitepod Otel'in dış görünüşü özellikle en ilgi çeken kısmı. Deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikte bulunan otelin iglo tarzı ve ahşap üzerinde olması otantik bir hava veriyor. Konum, manzara ve dizayn bakımından özellikle kışın rağbet görmekte. Bahar aylarında ise bembeyaz kışın güzelliği yerini yemyeşil bahar esintisi ve ferahlığa bırakıyor.

HOTEL DE GALACE (KANADA)

Hotelin her detayı tamamen buzdan oluşan bu oteli ister ziyaret edebilirsiniz isterseniz de ben üşümem diyorsanız kalabilirsiniz. -3 ile -5 derece soğuklukla baş etmek için en kalın kıyafetler giyilmeli. Otelin içinde buzdan heykeller de bulunmakta.

CRANE HOTEL FARALDA (HOLLANDA)

Yine garip yapısı ile listemize girmeye hak kazanan Crane Otel vinç içine inşa edilmiş bir yapıl. Bu kadar mı işsizler demeyin bu otelde kalmak için ödeme yapanlar var. Yükseklik korkusu olanların korkulu rüyası otelin ücreti de kendi yüksekliği ile eş değer...

MANTA RESORT (TANZANYA)

Yüzen otel olarak da bilinen Manta Resort su altı odasıyla özellikle kapalı yerde kalma korkusu ve su korkusu olanların bence gitmemesi gereken bir otel. Ama benim öyle kokularım yok yolumda Tanzanya'ya düşer diyorsanız tam size göre.

NİNE HOURS (JAPONYA)

Bilimkurgu filmlerinde o gördüğümüz kapsül yatakları gerçek hayatta uyarlaması olan Nine Hours oteli basit bir formüle bağlı kalarak işletiliyor. 1 saat duş, 7 saat uyku, bir saat uykudan tam anlamıyla uyanma ideal süre olarak tanımlanıyor.