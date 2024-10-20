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Işıl ışıl bir trend glam makyaj

Makyaj evreninde de tıpkı moda dünyası gibi her geçen gün yeni bir akım ortaya çıkıyor! Son zamanların gözde ilhamı ise “glam makyaj stili” olabilir. Peki nedir glam makyaj? Hemen açıklayalım; öncelikle sizi 70’li yıllara götüreceğiz. Bu yıllara ait bir müzik türü olan Glam Rock’ın çarpıcı stiline ve büyüsüne ayna tutan bu makyaj akımı günümüzde tekrar popüler hale gelmiş durumda! Eğer siz de şık bir davete ya da konsept bir festivale gidiyorsanız şimdi vereceğimiz makyaj ipuçlarını mutlaka not edin deriz.

HABER MERKEZİ
Işıl ışıl bir trend glam makyaj

Glam makyaj stilinin, son dönemlerin en çok tercih edilen gölgeli göz makyajları arasında olduğundan söz etmiştik. Işıltılı makyajlar her ne kadar yüzün farklı bölgelerine uygulansa da en dikkat çeken detaylar her zaman göz çevresinde toplanıyor! Kusursuz bir ten görünümü, büyüleyici keskin bakışlar ve etkileyici dudaklar tam olarak Hollywood stili glam makyajını tanımlıyor diyebiliriz. Eğer partiler, festivaller ve özel davetler için ilham dolu makyaj önerilerine açıksanız, glam makyaj aradığınız makyaj stili olabilir!

O zaman fırçalar hazırsa, glam makyajının detaylarını aşağıda birlikte keşfedelim. Aslında gölgeli glam makyaj yapmak oldukça pratik ve eğlenceli adımlardan oluşuyor! Şimdi ilk önerimizle başlayalım. Glam makyaj dendiğinde akla ilk göz makyajı geliyor. Fakat biz kusursuz bir ten makyajıyla başlayalım. Cilt tonunuza uygun bir fondöten ile mat bitişli cilt makyajınızı tamamlayın. Fondöten önerileri için şuraya bakabilirsiniz. Glam makyajın en önemli aşamalarından biri cildinizin mat bir görünümde olması. Çünkü ışıltıyı dudak ve gözlerde kullanacağız. Bu sırada cildimizin de parlamasını istemeyiz! Şimdi göz makyajının detaylarına bakalım. Öncelikle koyu füme ve ışıltılı bej farlara ihtiyacımız olduğunu söylemeliyiz.

Malzemeler hazırsa elinizin üzerinde fırça yardımıyla farları birbirine karıştırın. Daha sonra farları sadece göz çukuruna dek uygulayın. Ardından parmaklarınızla gelişigüzel bir şekilde yoğunluğu dağıtın ve kaş altına kadar görünümü tamamlayın. Glam makyaj hazırlığında bir diğer adım göze derinlik kazandırmaktır. Bu noktada gözlerinize kuyruk çekerken gözünüzü kapatmayın. Çünkü tek bir gözle derinliği ayarlamak hiçbir zaman kolay olmaz. Bu nedenle gözünüz açıkken makyajınızın kuyruk kısmını çekin, ardından gözlerinizi kapatıp kirpik dibini doldurma adımına geçebilirsiniz. Son olarak nude tonlarında bir rujla görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Ancak burada da rujumuzun ışıltılı olması önemli. Aşağıdaki görüntülerden örneklerine bakabilirsiniz. Bu adımı da tamamladıktan sonra enfes glam makyajınız ile gittiğiniz her yerde ışıldamaya hazırsınız!

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