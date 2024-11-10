Dünyaca ünlü bir gazeteci

İzmir'de 28 Aralık 1926'da dünyaya gelen Gökşin Sipahioğlu, Sipa Press fotoğraf ajansının kurucusu Türk gazeteci ve foto muhabiridir. Sipahioğlu, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunudur. Gazetecilik hayatına 1948'de Cumhuriyet ile adım atan Sipahioğlu; İstanbul Ekspress, Yeni Gazete, Vatan ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik ve yöneticilik yaptı. Spor muhabiri olarak başladığı İstanbul Ekspres gazetesinde Sait Ceylan müstear adıyla yazdığı yazılar dikkat çekti ve kısa sürede gazetenin yazı işleri müdürü oldu. 1956'daki Süveyş Krizi'nden Mao'nun Çin'ine, Küba füze krizinden Münih Olimpiyatları trajedisine ya da 1968 Paris Ayaklanmaları'na kadar birçok büyük olay objektifine yansıdı. 1961 yılında patlak veren füze krizi nedeniyle ABD'nin ablukaya aldığı ve giriş-çıkışların yasaklandığı Küba'ya gemici pasaportu ile girmeyi başaran tek batılı gazeteci oldu. Çektiği fotoğraflar, başta Amerika olmak üzere tüm dünyada pek çok gazetede manşet oldu ve ona büyük ün getirdi. 1965'te vize alıp Çin'e girebilen ilk batılı gazeteci olan Sipahioğlu, 1966'da Erol Simavi'nin teklifini kabul ederek Hürriyet'in Paris muhabiri olarak Fransa'ya gitti. O dönemde Dalmas, Reporters Associes, Vizo, Gamma ve Black Star gibi ajanslar ile çalışmaya başladı.

DÜNYA TANIDI

Sipahioğlu, Sipa Press'i daha sonra eşi olacak olan Amerikalı gazeteci Phyllis Springer ve Cumhuriyet gazetesinin Atina muhabiri Kosta Daponte ile birlikte 1969'da kurdu. Foto muhabirlerini olayların öncesinde olay çıkacak bölgelere yönlendirmede çok usta idi. Bu sayede Sipa Press bir marka haline geldi ve bünyesinde dünyanın en zengin fotoğraf arşivlerinden birini oluşturdu. Temelleri 1969 yılında atılan ancak resmen 1973'te kurulan ve dünyanın en büyük fotoğraf ajanslarından biri olan Sipa Press, 1945'ten günümüze 20 milyonu aşkın bir fotoğraf arşivine sahip olmasıyla birlikte, birçok ünlü foto muhabirinin de yetişmesine ön ayak oldu. Fransızların 'Grand Turc' (Büyük Türk) diye hitap ettiği Gökşin Sipahioğlu, fotoğrafları değerlendiren yayın yönetmeni, haberlere herkesten önce ulaşabilen ajans sahibi ve tarafsız bir foto muhabiri olarak başarısını uluslararası alanda da kanıtladı. Yakından takip ettiği sıcak haberlerin yanı sıra hazırladığı özel dosya konularıyla; Le Figaro, L'Express ve International Herald Tribune tarafından "Atlatma haberlerin prensi" ve "Rakipsiz foto muhabiri" olarak nitelendirildi. Birçok karma ve kişisel sergide yer alan fotoğrafçı, 2006'da dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Chevalier dans l'Ordre de la Légion D'honneur madalyasına layık görüldü. 1994 ve 2004 yıllarında Fransız Kültür Bakanlığı'ndan, 2000'de ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından üstün hizmet madalyaları ile onurlandırıldı. Sahibi ve yöneticisi olduğu Sipa Press ajansını 2001 yılının Eylül ayında Fransız 'Sud Communication' grubuna sattı. Sipahioğlu, 50 yıl boyunca yaşadığı Paris'te, 5 Ekim 2011 tarihinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilen cenazesi 10 Ekim 2011 günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.