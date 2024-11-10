İzmir’de doğdu Atina’da şarkıcı oldu

Türk Halk Müziği ve Yunan Halk Müziği sanatçısı olan Rita Abaci (Yunanca adı Rita Abatzi), Osmanlı İmparatorluğu'nun Aydın vilayetine bağlı İzmir'de 1914 yılında doğdu. 1922 yılının savaş koşullarında babasını kaybeden Rita, annesi ve kız kardeşi ile birlikte Yunanistan'a göç etti. İzmirli Rita müzik kariyerine 1930'ların ilk yarısında Yunanistan'da başlamış bir Yunan rebetiko müzisyenidir. 1930'larda gramofon plaklarında popüler bir yorumcuydu. Bu on yıl boyunca, rebetiko'nun popülaritesi ve kayıtlarının sayısı bakımından ona rakip olan tek kadın şarkıcı Roza Eskenazi idi. 1940'lara kadar Yunanistan'ın en başarılı seslerinden birisi oldu. Döneminin bütün önemli yapımcıları ile çalıştı. Kısa sürede şöhret olan Rita Abaci, döneminin en ünlü müzisyenleriyle sahne aldı. Rita Abaci'nin 1936 yılında söylediği (Trava Spango) şarkısını Nazan Öncel "Boncuk" olarak Türkçe sözlerle söyledi. Müzik kariyeri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sona erdi. Rita Abatzi savaş sonrasında aktif müzik hayatına devam etmemiş olsa da, sesi ve şarkıları unutulmamış, plakları defalarca yeniden basılmış ve Rita kendinden sonraki kadın şarkıcılara ilham veren önemli bir figür olmuştur. Atina'da 17 Nisan 1969'da 55 yaşındayken hayatını kaybetti. Kız kardeşi Sofia Karivali de Rebetiko'nun önemli bir şarkıcısıydı.