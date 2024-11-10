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Haberler Pazar Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü adamı

Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü adamı

Asıl adı Hüseyin Avni Baradan olan Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hüseyin Baradan, 15 Haziran 1932’de İzmir’de dünyaya geldi. “En iyi kötü kalpli adam” olarak tanınan Hüseyin Baradan; bir röportajında yaptığı açıklamaya göre, 460’tan fazla filmde oynamış bir sinema sanatçısı...

SEZAİ ELGİN
Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü adamı

Gazetecilik ve foto muhabirliği ile başlayan çalışma hayatında, Demokrat İzmir, Hürriyet, Ege Ekspres gazetelerinde çalıştı. İzmir'de bir lokantada otururken, 1950 yılında tesadüfen sinemaya geçiş yapan Hüseyin Baradan, sinemada bazen 'kötü adam', bazen 'arkadaş canlısı, sevimli dost' karakterlerini başarı ile canlandırdı. 1965 yılında ilk kez başrol oynadığı 'Hüseyin Baradan-Çekilin Aradan' filminin adı yıllarca sinemaseverlerin diline dolanmış adeta bir özdeyiş gibi her yerde söylenir oldu. 1970'lerde yükselen seks filmleri furyasına kendini kaptırmayan Baradan; eski mesleği foto muhabirliğine döndü. Bir süre de halkla ilişkiler ve tanıtım alanında çalıştı.

ANILARINI YAZDI

Basın ve halkla ilişkiler danışmanlığı yaparken yapımcı Necdet Bükey'in teklifiyle tekrar Yeşilçam'a geçti. Birçok ödül ve Sürekli Basın Kartı sahibi olan Hüseyin Baradan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Foto Muhabirleri Derneği üyesiydi. 2000 yılında eşini kaybettikten sonra sağlık konusunda gençliğin bilinçlenmesi için de etkinlikler gerçekleştiren sanatçı; bir hastanenin onarımı için başlatılan kampanyaya da büyük destek verdi. Hüseyin Baradan sanat yaşantısından arda kalan anılarını 1996 yılında kitap haline getirdi. Bu Gözler Neler Gördü adlı anı kitabında, bir dönem tiyatro oyunculuğu yaptığını da anlatmıştı. Akciğer kanserine yakalanarak 30 Haziran 2004 tarihinde, 72 yaşında hayatını kaybeden emektar sanatçısın kabri İzmir Bornova ilçe mezarlığındadır.

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