Zaman hızla akıyor. Kısa süren sonbahar mevsiminin de artık son demlerini yaşıyoruz. Doğa kendini kışa hazırlarken bu hafta sizleri zamanın gizli tanığı Tire'ye götürmek istiyoruz. Şüphesiz kime 'en güzel kent hangisidir?' Diye sorsanız alacağınız yanıt 'doğduğum kent' olacaktır. Doğrudur aslında herkese doğduğu kent güzel gelir. Fakat Tire'nin farklı bir büyüsü vardır. Havasından mı, suyundan mı bilinmez ama Tire'ye gelen bir daha kolay kolay geri dönemez. Kente gelen devlet görevlileri yani memurların çoğu emekliliklerinde bu güzel kente yerleşmeyi seçer. Aslında Tire muhteşem güzellikleriyle sizi çoktan büyülemiştir bile...

OSMANLI'NIN GÖZDESİ

Tire doğumlu biri olarak bana sorarsanız geçmiş ile gelecek arasındaki köprünün adıdır Tire... Binlerce yıllık geçmişe sahip bu güzel kentte kültürel zenginliği sonbaharın son günlerinde doyasıya yaşayın. Bir yandan doğayı keşfedin bir yandan asırlara yayılan zengin tarihi güzellikleri... İzmir'in hemen yanı başındaki saklı cennet Tire'nin güzelliklerini Yeni Asır okuyucuları için derledik. İzmir'e sadece 80 km uzaklıktaki bu güzel kent sizi bekliyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Şehr-i Muazzam" olarak tanımladığı kentin tarihçesi 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli ve büyük şehirlerden biri haline gelen Tire, özellikle dokumacılık alanında büyük ün yapmıştır. Ordunun ihtiyaç duyduğu urganlar ve Yeniçerilerin iç çamaşırları yıllar boyu Tire'nin ünlü tezgahlarında üretilmiştir. İstanbul'un fethi sırasında da Fatih'in gemilerini Tire urganıyla çekip Haliç'e indirdiği bilinir. Bu güne kadar birçok yer görmüş olabilirsiniz. Ancak "Gizli Cennet" Tire'yi görmediyseniz hala bir yanınız eksik demektir. Çünkü Tire, her zaman modernleşmenin ve endüstriyel gelişmenin çok ötesinde, o saf ve bozulmamış görüntüsü ve güzelliğiyle karşılayacaktır sizleri.

ÜNLÜ SALI PAZARI

Türkiye'nin en büyük pazarı olan "Salı Pazarı" görsel bir şölen niteliğinde. Kadınların ürettikleri iğne oyaları, danteller, yemeni ve kanaviçelerin modası hiç geçmiyor. Ev yapımı organik pekmezler, zeytinyağları, reçeller, koruk ekşileri, turşular bu pazarın değişmeyen ürünlerinden. Ünlü "Tire Şiş Köfte ve Tandır Kebabı" yörenin en bilindik lezzetlerinden. Lor peynirinin üzerine gezdirilmiş karadut reçeli güzel bir yemeğin finali olabilir. Keçecilik, urgancılık, nalıncılık, semercilik, kalaycılık, ahşap oymacılığı, Beledi dokuma, el sanatları çarşısının yaşatılan geleneklerinden. İzmir'e 80 km uzaklıktaki Tire'ye ulaşım son derece kolay. Sık aralıklarla otobüs ve tren seferleri mevcut. Dilerseniz yıldızlı konaklama seçenekleriniz elinizi güçlendiriyor. Tak tak kebabı, Tire şiş köftesi en bilinen yemekleri...

GEZ DOLAŞ BİTMİYOR

Çağlar boyu coğrafyasının sağladığı olanaklarla bir çok uygarlığa sahne olan Tire, zengin tarihe, kültürel ve ekonomik birikime sahiptir. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 2000'li yıllarda tarih sahnesinde görülen Tire, Hititlilerden Lidyalılara, Romadan Bizansa, Aydınoğullarından Osmanlı Devletine kadar ve Cumhuriyet Döneminde de varlığını etkin olarak sürdürmüştür. Özellikle Türk egemenliğinde Türk-İslam medeniyetinden ve bizlerden önce bu topraklarda yaşayan uygarlıkların belirgin öğelerinden nasibini fazlasıyla alan kent, bir mozaik içinde günümüze ulaşmıştır. Hem siyasi geçmişinden, hem de ekonomik gücünden yararlanan Tire tarih sahnesinde hep kalmıştır. Kent tarihinde siyasi olay canlılığı ayrı bir birikim taşır. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayran kalarak Rodos Seferi dönüşünde 40 gün konakladığı kent coğrafyası, Timur'un Ankara savaşından sonra kışı geçirdiği belde olmuş.