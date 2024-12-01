Asırlık sistem ile taş baskı zeytinyağı

Balıkesir Ayvalık ve Kuzey Ege'de zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Zeytinyağında rekor üretim beklenirken modern sistemler ile üretimin yanında geleneksel yöntemler ile de üretim yapılıyor. Ailesine ait 100 yıllık zeytinyağı üretim sistemini restoren ettirerek tekrar çalışır hale getiren Mustafa Kürlek taş baskı sistemi ile zeytinyağı üretimi yapıyor. Taş baskı zeytinyağı üretim sürecini anlatan Mustafa Kürlek, "Taş baskı zeytinyağı en kaliteli zeytinyağlardan biri. Bu yağımız granit taşlarda ezildiği için zeytinler kendine has meyve aromasına sahip. Bunun yanında kahvaltılarda, salatalarda daha çok kullanılıyor. Granit taşlarda ezilen zeytinler akabinde çuvalların içerisinde yerleştirilerek tam bir zeytin hamuru oluşuyor. Bu hamur da pres vasıtasıyla çuvalların arasında sıkılıyor ve akabinde çıkan yağ da hakiki sızma zeytinyağı oluyor" diye konuştu.

ATADAN KALAN MAKİNELER

Ailesine ait ve yıllarca kullanılmayan ve yakın zamanda restoren ettirerek tekrar kullanılmaya başlayan taş baskı sistemi hakkında bilgi veren Kürlek, "Şu anda Ayvalık'ta zeytin hasadı başladığı için biz de fabrikamızda 24 saat üretime devam ediyoruz. Şu anda fabrikamızda kurulu olan taş baskı sistemindeki makineler 100 yıl öncesinin makineleri. Biz bu makineleri restore ettik ve kullanılabilir hale getirdik. Şu anda dedelerimizden kalan bu eski makineleri halen kullanmaktayız. Bu makinelerle üretim yapmak da bize hem geçmişi hatırlatıyor hem de geleneklerimize bağlı üretim süreçlerimizi devam ettirmiş oluyoruz" dedi. Taş baskı sistemi ile üretilen yağların acılık değerlerinin düşük olduğunu ifade eden Mustafa Kürlek, "Zeytinler granit taşta ezildiği için taş baskı zeytinyağındaki acılık oranı diğer kontini sıkıma göre daha azdır. Çünkü oksijenle birlikte sıkıldığı için içi zeytinin içerisindeki acılık veren maddeler uçmaktadır. Bundan dolayı halk arasında daha tatlı olduğu için daha çok beğenilmektedir. Bu sebepten dolayı taş baskı zeytinyağını seven beğenen ayrı bir tüketici kitlesi bulunmaktadır" dedi.

TAŞ BASKI YÖNTEMİ

Geçmişi binlerce yıl önceye dayanan taş baskı zeytinyağı taş haznelerdeki zeytinlerin öğütülüp önce hamur hale getirilmesi, sonrasında ise özel torbalarda presleme sonucu elde edilen leziz ve doğal zeytinyağı çeşididir. Zeytin sütü olarak da adlandırılabilen taş baskı zeytinyağının üretim süreci uzmanlık gerektirir. Son derece zahmetli bir süreç sonunda zeytinler benzersiz bir lezzete ve çoklu faydalara sahip doğal zeytinyağına dönüşür. Oleik asit cinsinden yağ asit oranı maksimum %0,8 olan, zeytinlerin öncelikle özel granit haznelerde öğütülmesine ve hamur hale getirilmesine, sonrasında özel torbalarda preslenmesine, preslenme sonrasında elde edilen sıvının ayrıştırılması prensibiyle üretilen, saf ve doğal zeytinyağı çeşidi taş baskı zeytinyağı olarak adlandırılır. Besin değeri yüksek olan taş baskı zeytinyağı salatalarda, yemeklerde ya da yemek öncesi ve sonrası sağlıklı atıştırmalıklarda sıklıkla tercih edilir. Yoğun ve benzersiz bir tadı olmakla birlikte faydaları ile de sofralarda yer bulur.