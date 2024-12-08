Hollywood’un yeni saç trendi: Winter-Gold

Kışa adım attığımız bu dönemde, trendler de hızla değişiyor. Özellikle saç trendlerinde yazın gördüğümüz parlak ve cesur saç renklerinden, sıcak ve derin tonlara doğru geçiş yapıyoruz. Winter-Gold saç rengi şu anda Hollywood yıldızlarının radarına giren en popüler saç renklerinden biri oluyor. Bu renk kahverengi tonların arasına altın rengi ışıltıları içeriyor...

GÖRÜNÜMÜ ISITMAK

Saç renginiz ne olursa olsun, saçınıza altın tonları eklemek daha soğuk aylarda genel görünümünüzü ısıtabilir.Winter- Gold, özellikle orta ve koyu kahverengi saçlarda mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.Bu renk, kırmızı, kahve veya küllü tonlar yerine altın tonlarının baskın olarak kullanıldığı kahverengi bir saç rengidir. Saç stilistleri bu rengi, kahve tonlarının altınla harmanlaarak, cilde sıcaklık ve parlaklık katan bir görünüm olarak tanımlıyor. Kaia Gerber, Hailey Bieber, Beyonce; ve Lily Collins gibi ünlü isimler de bu sezonun öne çıkan saç rengini çoktan benimsedi ve Winter-Gold renginin popülerliğini pekiştirdi.

YUMUŞAK BİR DOKUNUŞ

Kahve tonlarındaki saç renginin altın ışıltılarla vurgulanması, görünüşünüze boyut katmak için idealdir. Saç stilistleri altın-kahverengi görünümü korumak için bazı ipuçları arasında ekstra parlaklık katan pigmentli saç kremleri kullanmanızı öneriyor. Bu renk, özellikle kışın soğuk ve gri havasına karşı daha sıcak ve yumuşak bir dokunuş getiriyor. Bu görünümü elde etmek isteyenler için altı veya yedi seviye kahverengi tonlarıyla altın tonları kullanmaları öneriliyor.