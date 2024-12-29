Sağlıklı bir yaşam biçimi: Budwig diyeti

1950'lerde Alman biyokimyacı Dr. Johanna Budwig tarafından geliştirilen Budwig diyeti, kansere mücadelede doğal bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Dr. Budwig, keten tohumu yağı ve lor peynirinin benzersiz kombinasyonunun, hücrelerin omega-3 yağ asitlerini daha verimli kullanmasını sağladığına inanmıştır. Bu diyet aynı zamanda da kanserin büyümesine engel olabilecek bir potansiyel taşımaktadır.

Budwig diyetindeki temel bileşenler yüksek lifli keten tohumu yağı ve organik lor peyniridir. Bu diyet, şeker, işlenmiş ya da hidrojenize yağlar, çoğu süt ürünü, kabuklu deniz hayvanları, işlenmiş etler ve rafine tahıllar gibi zararlı kabul edilen gıdaları yasaklar. Yalnızca taze meyve, sebze ve bol miktarda lif içeren gıdaları teşvik eder.