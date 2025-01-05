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Adını tarihi figürlerden alan yemekler

Bazı yemeklerin isminin tarihi karakterlere dayandığını biliyor muydunuz? İşte hem dünya mutfağında hem de Türk mutfağında adını tarihi karakterlerden alan leziz yemekler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Adını tarihi figürlerden alan yemekler

Yemeklerin kökeni ve ismi bazen ülkelerin sembollerine, bazen de tarihi karakterlere dayanıyor. Öyle ki pavlova veya beşamel sos gibi dünya mutfaklarında yer edinen yemeklerin ismi aslında tarihi kişiliklerden geliyor.

Adını tarihi figürlerden alan yemekler

MARGHERİTHA PİZZA

1889 yılında Kraliçe Margheritha, dönemin meşhur şeflerinden biri olan Raffaele Esposito'yu saraya davet ederek bir pizza yapmasını istedi. Domates, mozzarella peyniri ve fesleğen üçlemesiyle hazırlanan margarita pizza, İtalya bayrağının renklerini taşıyordu. Kraliçe Margheritha'nın pizzayı çok beğenmesinin ardından ismi, pizzaya verildi.

Adını tarihi figürlerden alan yemekler

BEŞAMEL SOS

Dünyanın en çok sevilen soslarından biri olan beşamel sosun ismi, Fransız Kralı XIV. Louis'in sarayında baş mabeyinci olarak Marquis B&eacute;chamel'den geliyor

Adını tarihi figürlerden alan yemekler

CARPACCİO

1950 yılında Venedikli aşçı Giuseppe Cipriani, bir müşterisi için ince dilimlenmiş bir et yaparak bu yemeği ortaya çıkardı. Efsaneye göre, yemeğin adı İtalyan Rönesans ressamı Vittore Carpaccio'dan geliyor.

Adını tarihi figürlerden alan yemekler

BEEF WELLINGTON

BEEF wellington yemeğinin isminin 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'in zaferini onurlandırmak için geldiği düşünülüyor.

Adını tarihi figürlerden alan yemekler

PAVLOVA

1920'lerde Yeni Zelanda veya Avustralya'da ortaya çıkan bu tatlının ismi, Rus balerin Anna Pavlova'dan geliyor. Anna Pavlova'nın zarif ve hafif dansını simgelediği düşünülen pavlova tatlısı taze meyvelerle süslenerek servis ediliyor.

Adını tarihi figürlerden alan yemekler

İSKENDER KEBABI

1867 yılında Bursa'da İskender Efendi tarafından ortaya çıkarılan bu yemek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İskender, pide üzerine hazırlanan döner, domates sos, tereyağlı sos ve yoğurt eşliğinde servis edilir.

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