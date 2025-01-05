Değişim ve yenilikler zamanı başlıyor

Duygusal konularda gerilimli olduğumuz bir hafta. İsteklerimizi çevremize yansıtırken kişisel egolarımız gündeme gelecektir. Tartışmamız gereken ortamlarda bulunabiliriz. Gözlemci yönlerimiz ortaya çıkıyor. Bir çok kombinasyon işi bir arada yapacak ve yorulduğumuzu hissetmeyeceğiz. Flörtçü yapımız körüklenirken, sıra dışı aşkların peşinde koşacağımızı düşünerek, yeni tanışacağımız kişilere fazla ilgi göstermemeye dikkat etmeliyiz. Değişen duygularımız yüzünden çevremize daha sonra aldatıcı gelebiliriz.

KOÇ Özgüveniniz yüksek

ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız.

Başkalarının size ayak uydurmasını beklemeye hiç niyetiniz yok. Önce size karşı gelen kişiler bile, sizin fikirlerinizi kabul etmek zorunda kalacaklar. Özgüveniniz oldukça yüksek olması sizi yıldız yapacak. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak.

Fırsat kaybetmeyin. Aşk konusunda eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.

BOĞA Fırsatlar kapınızda

AŞK ve maddi fırsatlar sizi bırakmayacaktır.

Her türlü fırsat ayağınıza gelecektir. Sizin bu güzel fırsatlar için özel bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacaktır.

Duygusal açıdan kolay tatmin sağlayacaksınız.

Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak.

Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız.

Sağlık konusunda uyku düzeninize önem vermelisiniz.

İKİZLER Riskli işlere girmeyin

FAZLA yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var.

Riskli işlerden kaçınmalısınız.

Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız.

Yardımlaşma konusunda çevresel işbirliğine ihtiyaç duyacaksınız.

Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularla ilgili bilançolarını gözden geçirerek, parasal konularda detaylara ineceksiniz.

Sağlığınız mükemmel.

YENGEÇ İlişkilerde iddialısınız

İLİŞKİLERİNİZDE iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz. Fakat alabildiğince mevcut ilişkinizi korumak isteyeceksiniz. Yalnız yaşayanlar, bulundukları sosyal çevrelerde tanışacakları kişilerle bir ilişki başlatabilirler. Fakat, bu tür ilişkilerde iyi analizler yaparak kararlar verin. Size hitap eden hobi niteliğinde bir konuda yoğunlaşarak, yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz.

Bu dönem, evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz.

Ölçüyü kaçırmamalısınız.

ASLAN Aşk konusuna dikkat

BU dönem yeni insanlar ve yeni kişiler ilginizi çekmesine rağmen, ani Değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz.

Baba veya çevrenizde aşkınıza onay almayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. dikkatli olun.

BAŞAK Maddi konular gündemde

HER şeyden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır.

Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve yeni rotanızı yeniden çizmelisiniz..

Bu özel durum oldukça canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir.

Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olabilir.

TERAZİ Derin duygular içindesiniz

BU dönem aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen, yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız.

Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.

O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız. .

Süregelen bir ilişkiniz varsa; dikkatli olmalı ve isteklerinize gem vurmalısınız.

Duygularınızda ruhani bir doyum arayacaksınız.

AKREP Kısıtlanmak istemiyorsunuz

BU hafta isteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.

Çevresel etkinlikler nedeniyle istenemeyen harcamalar da söz konusu olabilir. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz..

Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta.

YAY Gücünüzü abartmamalısınız

BU dönem bazı iş birlikleri için, yeni bir bakış geçirmekten mutlu olacaksınız.

Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz.

Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz.

Eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yenilikler konusunda kendinize şans vermelisiniz. Seyahatler konusunda fırsatlar yaratmalısınız. Gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız.

Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız.

OĞLAK Duygularınız önemli

BU hafta İşbirliği içinde olduğunuz zaman, iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir.

Bunlara kafanızı fazla takmayarak, yoğunlaştığınız konuları bir an önce bitirmeye çalışın.. Gerekli koşullarınızı sağlayacaksınız. Sağlığınız genel anlamda iyi seyrediyor.

KOVA Takıntılarınızdan vazgeçin

BU dönem bazı iş gecikmeleri olabilir.

Kafanız çok karışık. Yeni şartlara uyum ağlamaya çalışmalısınız.

Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar söz konusu. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz.

Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, hafta içinde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz.

Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konu üzerine takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz.

BALIK Tartışma ortamlarına dikkat

YAKIN çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz.. Çevrenizde gelişen olaylara karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bu dönem, meraklı yönleriniz atağa kalkıyor.