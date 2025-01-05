Dumansız hayata geçişte sıkça yapılan hatalar

Sigara içmenin zararları ne kadar ciddi olursa olsun, bırakmak her zaman mümkündür ve vücudumuz iyileşme sürecine hemen başlar. Sigara içmeyenlerin sağlığına yaklaşmak ise bir yıl içinde mümkündür. Ancak, sigara bırakma süreci çoğu zaman hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık nedeniyle zorlu bir yolculuktur. Bu süreçte yapılan hatalar ise sigaradan kurtulma şansını önemli ölçüde azaltabilir. Dr. N. Vedat Erten, sigara bırakma sürecinde sık yapılan hataları ve bu hataların nasıl düzeltilebileceğini paylaşıyor.

BAŞARI ORANI DÜŞÜYOR

Sigara bırakma sürecinde yapılan bazı yanlışlar, başarı oranını ciddi şekilde düşürebilir. Ancak, doğru adımlar atılarak bu zararlı alışkanlıktan kurtulmak mümkün. Hazırlıklı olmak, profesyonel destek almak, tetikleyicilerden uzak durmak ve sabırlı davranmak, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlar. Unutmayın, sigarayı bırakmak bir yolculuktur ve bu yolculukta her adım sağlıklı bir geleceğe yaklaşmanız demektir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, sigarayı bırakma sürecinde yapılan yanlışlardan bahsetti.

HAZIRLIKSIZ VE YARDIMSIZ BIRAKMAK

Birçok kişi, ani bir kararla sigarayı bırakmaya çalışır. Oysaki, sigarayı bırakmak aniden verilmiş bir karar olmamalıdır. Hazırlıksız bir bırakma denemesi, genellikle başarısızlıkla sonuçlanır.

Yanlış: Bir sabah uyanıp "Bugün bırakıyorum!" diyerek harekete geçmek.

Doğru: Bırakma için net bir tarih belirlemek, tetikleyicilerden uzak durmak, alternatif davranışlar geliştirmek, hobiler edinmek. Birçok kişi, sigarayı tek başına bırakabileceğini düşünür.

Yanlış: "Ben kendi kendime bırakabilirim, doktora gerek yok."

Doğru: Sigara bırakma polikliniklerine gitmek, mutlaka bir uzman doktor hatta gerekirse psikolog desteği almak, nikotin replasman tedavileri veya ilaçlar konusunda bilgi almak.

BAĞIMLILIĞI HAFİFE ALMAK

Nikotin, dünyadaki en bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. Bırakma sürecinde ortaya çıkan yoksunluk belirtileri, birçok kişiyi yeniden sigara içmeye iter.

Yanlış: "Biraz iradeyle bu işi hallederim."

Doğru: Nikotin yoksunluğu belirtilerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekirse doktor önerisiyle nikotin bandı veya sakız gibi desteklerden faydalanmak. Sigara içmeye iten tetikleyiciler (stres, alkol, kahve, arkadaş ortamı gibi) göz ardı edildiğinde, bırakma sürecinde tekrar başlama riski artar.

Yanlış: "Benim iradem güçlü, tetikleyicilerden etkilenmem."

Doğru: Tetikleyicileri tanımak, bunlardan uzak durmak veya alternatif davranışlar geliştirmek.

'SADECE BİR TANE' TUZAĞI

Sigara bırakma süreci zordur ve sosyal destek olmadan daha da zorlu hale gelebilir. Arkadaşlar, aile veya destek grupları büyük bir fark yaratabilir.

Yanlış: "Kimseye ihtiyacım yok; kendi başıma hallederim."

Doğru: Yakınlarınızdan destek istemek, sigara bırakma gruplarına katılmak veya bir terapistle çalışmak. Sigarayı bırakan birçok kişi, "Bir taneden bir şey olmaz" yanılgısına düşer. Ancak bir tane sigara, yeniden başlamanın kapısını açabilir.

Yanlış: "Bir sigarayla yeniden bağımlı olmam."

Doğru: Sigaranın tamamen terk edilmesi gerektiğini kabullenmek ve bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmak.